El diputado local del PAN, Mario Sánchez, propuso que el delito de despojo continúe actualizándose mientras exista la ocupación ilegal del inmueble.

Desde la tribuna del Congreso local, el legislador mencionó que actualmente el despojo se considera un delito de consumación instantánea, por lo que, con esta reforma al Código Penal local, buscan que, si quien cometió el delito mantiene la ocupación ilícita de la propiedad, esta conducta pueda seguir actualizándose.

“Para una familia, el despojo no termina cuando alguien entra ilegalmente a su casa. Continúa cada día que no puede regresar, vivir en ella, rentarla, venderla o disponer de su patrimonio. Por eso nuestra propuesta es muy clara: si el despojo continúa, el delito continúa”, afirmó.

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El legislador explicó que actualmente existe un problema jurídico: conforme al criterio establecido por la Suprema Corte respecto de la redacción analizada del artículo 237, el despojo ha sido considerado un delito de consumación instantánea, es decir, consumado en el momento de la ocupación, aunque sus efectos permanezcan durante meses o incluso años.

Actualmente, se le cataloga como delito de consumación instantánea; consumado en el momento de la ocupación, aunque sus efectos permanezcan. | Foto: Especial.

La iniciativa, comentó el legislador panista, busca modificar expresamente esa realidad jurídica hacia el futuro, incorporando al Código Penal la conducta de mantener la ocupación de forma continua o permanente, impidiendo al legítimo poseedor disfrutar materialmente de su inmueble, lo que resulta, dijo, particularmente importante para las investigaciones.

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“No queremos que una víctima llegue ante la autoridad días después y simplemente escuche: ‘el despojo ya ocurrió’, mientras quien la despojó continúa dentro de su casa. Si esa persona mantiene voluntariamente la ocupación ilícita, proponemos que jurídicamente la conducta también continúe actualizándose”, señaló.

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De aprobarse la reforma, el Ministerio Público y la Policía de Investigación podrán analizar estos casos no únicamente desde el instante en que comenzó la ocupación, sino considerando la permanencia de la conducta cuando se encuentren acreditados los elementos establecidos en la ley, añadió.

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Mario Sánchez recalcó que la propuesta no autoriza desalojos automáticos, no incrementa las penas vigentes y no elimina derechos ni garantías. El objetivo es cerrar un vacío legal y evitar que el paso del tiempo termine favoreciendo a quien mantiene ilegalmente a una persona privada de su patrimonio.

Además, cuando se acredite esta modalidad permanente, el plazo de prescripción comenzará a computarse cuando cese la conducta, conforme a las reglas establecidas en el propio Código Penal.

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cr/JACL