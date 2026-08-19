Un sujeto identificado como Lauro N., fue detenido en la ciudad de Puebla señalado por robo a transporte, con lo que sumó su décima captura.

Fueron elementos de la Policía del municipio de Puebla, quienes lograron detener a Lauro "N" en la zona de Analco, un antiguo barrio ubicado en la zona céntrica de Puebla.

De acuerdo con diversos informes policiales, al sujeto se le señala de estar involucrado en atraco ocurrido el pasado fin de semana en la Ruta 27 de la capital, donde despojó de sus pertenencias a los pasajeros.

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Además, durante el hecho delictivo, disparó en el interior de la unidad, lesionando a tres personas, una de ellas una mujer con un impacto de bala en un pulmón.

Al ser detenido, se preparaba para robar a otros usuarios del transporte; y al hacer una revisión histórica de sus detenciones, apareció con un total de diez ocasiones.

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El robo a usuarios del transporte es uno de los principales flagelos que sufrenn los ciudadanos de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla.

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