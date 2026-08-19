Monterrey, Nuevo León. - Un grupo de personas presuntamente armadas huyó a pie y dejó abandonadas seis camionetas, tres armas largas, mil 843 municiones y equipo táctico durante un operativo realizado este 19 de agosto por Fuerza Civil en un camino de terracería de Parás, en los límites de Nuevo León.

De acuerdo con la corporación estatal, el despliegue estuvo a cargo de elementos de las divisiones de Investigación e Inteligencia, Caminos, Control Territorial y Aérea, quienes detectaron a un grupo de personas que presuntamente intentaba ingresar a territorio nuevoleonés.

De acuerdo con la corporación estatal, el despliegue estuvo a cargo de elementos de las divisiones de Investigación e Inteligencia, Caminos, Control Territorial y Aérea. | Foto: Especial.

Los agentes se aproximaron al punto donde se encontraban los individuos, quienes permanecían concentrados fuera de los vehículos. Al advertir la presencia de los policías, los sujetos escaparon corriendo y dejaron en el sitio los vehículos y diversos objetos.

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Entre lo asegurado se encuentran seis camionetas: cinco con placas del estado de Texas, Estados Unidos, y otra con placas de Nuevo León.

Al advertir la presencia de los policías, los sujetos escaparon corriendo y dejaron en el sitio los vehículos y diversos objetos. | Foto: Especial.

Además, los elementos localizaron tres armas largas abastecidas, 143 cargadores y mil 843 municiones, así como cuatro cascos y un chaleco balísticos.

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Fuerza Civil informó que los vehículos, armas, municiones y demás equipo fueron asegurados y entregados al Ministerio Público Federal, que quedó a cargo de las investigaciones para determinar su procedencia y establecer las responsabilidades correspondientes.

La corporación no informó sobre personas detenidas durante el operativo.

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JACL/cr