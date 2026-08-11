El Gobierno de Nuevo León realizó la quinta edición de PROVEE NL, encuentro sobre contratación pública que reunió a empresas, mipymes, dependencias gubernamentales, instituciones académicas, organismos internacionales y organizaciones civiles en Cintermex, Monterrey.

Según un comunicado del gobierno estatal, el evento, denominado “Sinergia”, incluyó seis conferencias y paneles, un área de exposición con 100 módulos, reuniones de vinculación y un centro de asesoría para proveedores interesados en participar en procesos de contratación pública.

El documento señala que, desde 2022, la administración estatal ha impulsado cambios en su sistema de compras. Entre ellos menciona la apertura de información sobre contrataciones, la capacitación de personal y la incorporación de herramientas digitales para los procesos.

Lee también Nuevo León convertirá 11 prepas militarizadas en Preparatorias Ciudadanas; beneficiarán a más de 6 mil jóvenes

De acuerdo con el comunicado, Nuevo León ha abierto más de 16 mil procesos de contratación correspondientes a más de 190 dependencias mediante el Estándar de Datos Abiertos para las Contrataciones Públicas. El gobierno estatal también informó que en 2025 recibió una mención honorífica de la Alianza para el Gobierno Abierto por sus acciones en materia de apertura.

El gobierno estatal también señaló que, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, aplicó la metodología MAPS, desarrollada para evaluar sistemas de contratación pública. Según el documento, Nuevo León fue la primera entidad subnacional en someter su sistema a esta evaluación.

[Publicidad]

Como parte de las acciones de profesionalización, el comunicado destacó la primera generación de servidores públicos que concluyó el Máster en Contratación Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha. También informó sobre un proyecto para integrar componentes digitales, normativos, de profesionalización, integridad, sostenibilidad y transparencia en el sistema estatal de contratación.

Lee también Nuevo León ampliará programa "Ayudamos a las Mujeres"; Samuel García busca llegar a 160 mil beneficiarias

PROVEE NL 2026 se realizó previo a la vigésima Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, que, de acuerdo con el gobierno estatal, reunirá en Nuevo León a representantes de más de 30 países.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/rmlgv