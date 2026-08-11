El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes un programa de subsidios de alquiler para las familias que perdieron sus viviendas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes varias zonas del país.

"Desde el día de ayer se activó por parte del Gobierno nacional un mecanismo para implementar el subsidio de arriendo" para cerca de mil 150 familias que perdieron su vivienda en Manizales, dijo el mandatario durante una visita a esta ciudad, capital del departamento de Caldas.

En ese departamento del centro del país fallecieron seis personas por el terremoto y no hay personas atrapadas bajo los escombros, según el mandatario.

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El Gobierno también ha dispuesto ayudas para las familias damnificadas de Risaralda, otro de los departamentos afectados por el sismo por su cercanía al epicentro y donde las autoridades locales han reportado miles de viviendas afectadas.

"Vamos a otorgar esa posibilidad para que la gente pueda tener un respiro en medio de esta tragedia. A mí se me arrugaba el corazón cuando pasaba por el centro de Pereira y veía todos esos negocios destruidos", dijo el mandatario tras visitar Pereira, capital de Risaralda, departamento en el que han fallecido al menos 90 personas.

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El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), ocurrió el lunes a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en límites con Valle del Cauca y Risaralda.

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El Gobierno elevó este martes a 181 la cifra de fallecidos por el terremoto, aunque los balances de las autoridades regionales contabilizan al menos 240 muertos.

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De la Espriella ha visitado algunas de las zonas del país más afectadas, como Quibdó, capital del Chocó, y Cali, a donde fue ayer, mientras que este martes se desplazó a Pereira y Manizales para conocer de primera mano la situación y coordinar la respuesta del Gobierno.

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