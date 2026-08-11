Durante la mañana del lunes 10 de agosto un terremoto de 7.4 de magnitud sacudió a Colombia, dejando varias ciudades entre los escombros y una cifra de más de 200 muertos y mil 300 heridos.

Ante la emergencia, varios videos del momento exacto en que inició el sismo, capturaron la atención de los usuarios en redes sociales. En ese sentido, el clip de una emisión en vivo se viralizó al captar la reacción de la conductora de “Arriba Bogotá”, Lina Pulido, quién rápidamente alertó a la audiencia sobre el movimiento, junto a su compañero Aníbal Alvarado.

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Sismo en Colombia deja más de 200 muertos/ Foto: AP

Así se vivió el terremoto de 7.4 en Colombia durante noticiero en vivo

El movimiento telúrico inició en punto de las 07:35 de la mañana (hora local) y en cuanto se comenzó a percibir, la conductora del noticiero interrumpió un reportaje para informar sobre el sismo.

“Se reporta un fuerte movimiento telúrico, en nuestro estudio se siente fuertemente. El llamado a la ciudadanía es a evacuar y mantener la calma”, detalló Lina Pulido

Mientras se dirigían a su audiencia, las pantallas al fondo del estudio comenzaron a moverse con mayor fuerza, dejando evidencia de que la magnitud del siniestro iba en aumento.

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“Sigue temblando, mantengan la calma pero evacuen inmediatamente sus viviendas o áreas de trabajo. Son las 7:36 minutos.”, mencionó.

Tras recordar al auditorio algunas indicaciones de seguridad, los conductores cortaron la transmisión para salir del foro. Sin embargo, sus reacciones para transmitir calma al público fue reconocida entre los internautas.

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