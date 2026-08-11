Después de haber recibido en mayo pasado la ceremonia de la Guía Michelin México 2026, Guadalajara se anuncia nuevamente como la sede de una de las más importantes premiaciones gastronómicas: los Latin America's 50 Best Restaurants 2026.

"México ha sabido contar bien la gastronomía desde hace muchos años. Tiene una de las cuatro gastronomías patrimonio de la humanidad, la única en Latinoamérica.

"Jalisco es muy diverso y, además, es la mejor representación de lo que es México", compartió Michelle Fridman Hirsch, secretaria de turismo de Jalisco, durante la conferencia de prensa.

La ceremonia tendrá lugar el próximo 1 de diciembre y recibirá a chefs y restauranteros provenientes de toda América Latina. De igual manera, como ya es costumbre, días previos al gran día, se realizarán los 50 Best Talks y los Signature Sessions.

"Estamos muy entusiasmados de llevar por primera vez los Latin America’s 50 Best Restaurants a Guadalajara. Al regresar a México por cuarta ocasión, reconocemos una ciudad cuyo legado cultural, hospitalidad y excepcional identidad culinaria encarnan el espíritu de descubrimiento y diversidad que está en el corazón de nuestra misión.

"Guadalajara proporcionará un entorno inspirador para reconocer las extraordinarias experiencias gastronómicas que se encuentran en toda América Latina", comentó Rikki Tidball, directora ejecutiva de eventos de Latin America’s 50 Best Restaurants.

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La Perla Tapatía reunirá a críticos y chefs para celebrar la gastronomía de México. Foto: Omar Moreno. El Universal

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Latin America's 50 Best Restaurants 2026: lo que se espera en Guadalajara

La ceremonia de los Latin America's 50 Best Restaurants 2026 se realizará el próximo martes 1 de diciembre, sin embargo, en los días previos al evento, se llevarán a cabo distintas actividades.

El 30 de noviembre se realizarán los 50 Best Talks, una serie de conferencias en las que distintos personajes de la industria culinaria de América Latina se reunirán para dialogar sobre temas relevantes.

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De igual manera, se llevarán a cabo los 50 Best Signature Sessions, tanto en días previos como posteriores a la ceremonia. Dichas sesiones están abiertas al público general. La idea es que chefs de restaurantes posicionados en la lista de los Latin America's 50 Best Restaurants, visiten restaurantes locales y puedan realizar pop-ups.

Por otra parte, la lista ampliada de los restaurantes en las posiciones 51 a 100, se dará a conocer previo a la ceremonia, al igual que los ganadores de otros reconocimientos como el Champions of Change Award (celebra a quienes impulsan un cambio positivo y un progreso a largo plazo en el sector de la alimentación y la hospitalidad); el Art of Hospitality Award (reconoce al restaurante que haya ofrecido una hospitalidad excepcional y una experiencia integral memorable); y el One To Watch Award (celebra a un restaurante que se considere con mayores probabilidades de ingresar a la lista principal de los Latam 50 Best Restaurants en próximas ediciones).

México y sus restaurantes, protagonistas del ranking gastronómico

En el listado 2025 de los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica, figuraron ocho restaurantes mexicanos:

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Quintonil, Ciudad de México, en la posición 7.

Alcalde, Guadalajara, en la posición 15.

Villa Torél, Ensenada, en el lugar 16.

Fauna, Valle de Guadalupe, en el lugar 17.

Arca, Tulum, en el lugar 22.

Máximo, CDMX en el lugar 30.

Huniik, Mérida, en el lugar 32.

Rosetta, CDMX, en la posición 39.

"México es el país que más historias tiene que contar en términos de gastronomía", comentó durante la presentación de prensa, Valentina Ortiz Monasterio, presidenta de la academia de Latin America's 50 Best Restaurants para México y Centroamérica.

"Las cocinas regionales (jalisciense, chihuahuense, yucateca, ect.) son oportunidades increíbles para generación de identidad, orgullo y cohesión", añadió.

Esta es la 14va edición de los premios, la cuarta vez que se realizan en México y la primera que se llevarán a cabo en Jalisco.

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