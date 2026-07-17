Para muchas personas, la Guía y estrella Michelin es sinónimo de los mejores restaurantes en todas partes del mundo; sin embargo, dan un paso más allá de la alta cocina, y ahora evaluarán los lugares donde se crean algunos de los vinos más reconocidos.

Con el auge del enoturismo (viajar para conocer diferentes vinos) y el creciente interés por vivir experiencias alrededor de esta bebida, esta marca presentó una nueva distinción llamada Uva Michelin, con la que reconocerá a los viñedos y bodegas que sobresalgan por la calidad y la experiencia que ofrecen a los visitantes.

Si eres amante del vino, esta nueva distinción se convertirá en una guía para planear tu próxima salida y conocer viñedos que te podrían cautivar.

La nueva distinción busca orientar a los viajeros interesados en descubrir destinos donde la experiencia alrededor del vino sea tan bueno como el producto que se elabora. Foto: Pexels

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¿En qué consiste la Uva Michelin?

De acuerdo con el sitio oficial Michelin Guide, las Uvas Michelin son una nueva distinción creada por ellos para reconocer experiencias de enoturismo.

A diferencia de las estrellas que premian a los restaurantes o de las calificaciones centradas únicamente en la calidad de un vino, este reconocimiento evalúa la experiencia integral que ofrecen los viñedos y las bodegas a sus visitantes.

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Con esta iniciativa, buscan poner en el radar a aquellos lugares donde el vino se complementa con la hospitalidad, el entorno, el paisaje y la identidad de cada región.

Asimismo, quieren convertirse en una referencia internacional para los viajeros que eligen sus destinos con el objetivo de conocer la cultura vitivinícola (todo lo relacionado con la producción del vino) y vivir gratas experiencias en torno a esta bebida.

Una visita a un viñedo permite conocer el proceso detrás de cada botella, desde el cultivo de la uva hasta las técnicas utilizadas para su producción. Foto: Pexels

¿Qué aspectos toma en cuenta Michelin para otorgar esta distinción?

Al igual que ocurre con las Estrellas Michelin en los restaurantes, la distinción para viñedos contará con diferentes niveles de reconocimiento.

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En este caso, la Uva Michelin podrá otorgarse en una escala de una a tres uvas, dependiendo de la calidad de la experiencia y de los distintos aspectos que serán evaluados por los inspectores, entre los que se encuentran:

Agronomía

Analizarán la salud del suelo, el equilibrio de las vides y el manejo de la tierra, elementos que influyen directamente en el producto final.

Dominio técnico e identidad

Evaluarán el proceso de elaboración del vino, desde las técnicas de vinificación hasta el cuidado en cada etapa de producción. La guía reconocerá aquellos vinos que logren transmitir las características de la uva y del territorio.

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El vino

El vino debe tener armonía con otros elementos, como la acidez, los taninos, el uso de madera, el alcohol y los niveles de dulzor, los cuales tienen que ser equilibrados y agradables al paladar.

Consistencia

Las bodegas serán evaluadas a través de diferentes cosechas para reconocer aquellas que mantienen un nivel de calidad constante con el paso de los años, incluso ante los cambios de clima.

El crecimiento del enoturismo ha impulsado a distintas bodegas a crear experiencias que acercan al público a la cultura y elaboración del vino. Foto: Unsplash

¿Qué representa cada una de las tres Uvas Michelin?

Una Uva Michelin

Distingue a productores que elaboran vinos con personalidad, identidad y estilo propio, especialmente durante las mejores cosechas.

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Este reconocimiento valora aquellas bodegas que, aunque pueden tener variaciones entre añadas, logran crear una propuesta que refleja la esencia de su región.

Dos Uvas Michelin

Reconoce a productores excelentes que sobresalen dentro de su región y frente a otros representantes del sector por la calidad constante de sus vinos.

Tres Uvas Michelin

Es la máxima distinción y reconoce a productores excepcionales; las bodegas que reciben este reconocimiento ofrecen vinos y una experiencia de gran calidad y confianza, sin importar la añada o temporada de producción.

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Para quienes disfrutan explorar nuevos sabores y destinos, la Uva Michelin es una nueva referencia para descubrir bodegas y viñedos que ofrecen una buena experiencia alrededor de la cultura vitivinícola.

La uva Michelin es la más reciente distinción, que reconoce y destaca a bodegas y productores de vino de diferentes regiones del mundo. Foto: IG @michelinguide

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