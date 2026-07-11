Hay quienes prefieren su cerveza sin espuma en el vaso, y otros más que disfrutan ver cómo aparece a medida que se va llenando. Pero más allá del gusto personal, este es un elemento importante para conservas las propiedades organolépticas de la bebida.

Si quieres saber su función y por qué se forma, hoy te platicamos más curiosidades sobre el giste (su nombre real).

¿Por qué se forma espuma en la cerveza?

La espuma de la cerveza -a la que comúnmente se le llama "corona"- es un elemento natural de la bebida, y aparece como producto de la reacción del dióxido de carbono con el medio ambiente.

"Cuando se produce la fermentación, las levaduras transforman los azúcares de la malta en alcohol y dióxido de carbono. Este último es el responsable de las burbujas y, por ende, de la espuma", explica un artículo de Cervezas Moritz.

También influye la presencia de la malta y el lúpulo, ingredientes que se combinan para formar estructuras y que dan origen a esa capa espumosa al momento de verterla en un vaso.

Así que es completamente normal e inofensiva; de hecho, la cervecera Fortuna señala que cumple una función clave para mantener el aroma y el sabor, sobre todo en las versiones de barril.

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La espuma de la cerveza también depende de la técnica al servirla. Foto: Pixabay

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¿Cómo controlar la espuma al servir una cerveza?

Sí, es posible reducir la cantidad de espuma en la cerveza para las personas que no la disfrutan. El secreto está en la técnica para servirla.

En primer lugar, tanto la marca Cerveza Moritz como la cervecería Fortuna recomiendan verter la bebida en un ángulo de 45º, lo que reduce el impacto del líquido contra el vaso y por ende las burbujas.

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También es fundamental servirla despacio, no de golpe. Conforme el vaso se llena, los expertos recomiendan ir enderezándolo para controlar la cantidad de espuma, y que no se derrame.

Finalmente, para quienes sí disfrutan darle el sorbo a su cerveza y degustar el giste, resulta básico revisar que no haya grasa u otros restos de suciedad en el vaso, puesto que puede arruinar la formación de burbujas.

¿Qué otros usos tiene la espuma de la cerveza en la cocina?

La espuma de la cerveza no sólo forma parte de la experiencia al catarla, sino que puede tener otros usos cuando se recolecta. A continuación, te compartimos 3 ejemplos:

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Como ingrediente para rebozados y masas: La espuma aporta aire y parte del gas de la cerveza, lo que puede ayudar a obtener rebozados más ligeros y crujientes para pescados, verduras o aros de cebolla. En salsas y reducciones: Incorporar la espuma a una salsa hecha puede añadir parte de sus aromas y un ligero toque amargo, especialmente en preparaciones para carnes, salchichas o guisos. En panificación: Puedes mezclar la espuma con la masa de pan, focaccia o pizza. Además de aportar humedad y un sutil sabor a malta y lúpulo, genera una textura más ligera.

En la cocina, la cerveza también sirve para saborizar panes. Fotos: Pixabay

Y tú, ¿prefieres tu "chela" con o sin espuma?

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