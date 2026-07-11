Si quieres que tus labios luzcan voluminosos sin necesidad de recurrir a procedimientos estéticos, todo lo que necesitas está en tu cosmetiquera. Sólo tienes que recrear la técnica "halo lips".

En De Última te enseñamos cómo hacerla, porque su juego de luces y sombras puede añadir amplitud visual. Desde ya te advertimos que se convertirá en tu mejor secreto de maquillaje.

¿Qué son los "halo lips"?

Como su nombre lo indica, dicha técnica se inspira en el efecto “halo”, creando sombras en la parte exterior de los labios e iluminación en las partes centrales o mayormente carnosas.

De acuerdo con los expertos de Beautylish, para conseguir unos labios voluminosos con esta tendencia, los bordes se deben delinear con tonos oscuros y el centro en colores más claros que la piel.

Nina Park es una de las MakeupArtist que utiliza el efecto, haciendo que celebridades como Lily Rose Depp o Emma Stone luzcan unos labios más carnosos y naturales.

La maquillista Nina Park logró polularizar los halo lips por medio de redes sociales y por maquillar a famosas para eventos. Foto: Instagram @ninapark

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¿Cómo conseguir labios voluminosos con la técnica halo?

Lo mejor de esta técnica es que puedes llevarla en maquillajes diarios o en looks glamurosos. Según indica Beautylish, estos son los productos que necesitas tener a la mano:

Corrector

Polvo compacto

Lápiz delineador café

Labial claro

Brocha para difuminar

Con tus cosméticos listos, realiza los siguientes pasos:

1. Aplica corrector

Coloca un poco de corrector en tus labios para crear un nuevo lienzo en el que puedas trabajar. Difumina bien el producto hasta cubrir los bordes.

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2. Pon una capa de polvo

Una vez que tus labios estén listos, aplica una capa ligera de polvo compacto para sellar el corrector y evitar que se corra el delineador y el labial central.

Los halo lips se caracterizan por delinear con tonos oscuros y rellenar con colores claros. Foto: Unsplash

3. Delinea tus labios

Beautylish sugiere hacer este paso con un bronzer en polvo o en crema, delineando suavemente los contornos. Esto creará un efecto degradado en los exteriores.

Y como tip, es preferible comenzar por el arco de Cupido y después seguir por la líneal natural.

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4. Difumina y rellena

Utiliza la brocha y difumina los bordes oscuros. Después, rellena con un labial más claro que tu color natural de labios. Este es el paso más importante para crear volumen, pues atrae luz de manera natural.

Finalmente, integra de manera delicada los bordes oscuros con el centro claro; no los mezcles porque se arruinará el efecto.

Delinea con un lápiz café desde el arco de Cupido y difumina con ayuda de un color claro para dar volumen. Foto: Instagram @ninapark

¡Así de sencillo! Sigue estos pasos y consigue unos halo lips perfectos. Recuerda que si sufres de labios secos o quieres obtener mejores resultados, puedes exfoliarlos previamente.

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