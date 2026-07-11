Los datos móviles te garantizan comunicación y navegación a través de Internet cuando no tienes una conexión WiFi. Sin embargo, diversos factores provocan que se agoten rápidamente, por ejemplo, las apps en segundo plano.

Ese tipo de aplicaciones continúan funcionando y recibiendo actualizaciones, aunque tú no las estés usando de manera directa. Por eso, si quieres ahorrar en tu plan, te decimos cómo desactivarlos.

¿Cómo funcionan los datos móviles en las apps en segundo plano?

De acuerdo con la compañía de telecomunicaciones Netllar, estas apps siempre permanecen activas, ejecutando tareas y recibiendo novedades mediante un proceso conocido como “Actualización de aplicaciones en segundo plano”.

Se trata de un proceso clave, pues permite que recibas notificaciones aún cuando no las usas. Y además, permite que los datos de navegación se sincronicen para que, cuando las abras, estén actualizadas.

Las apps en segundo plano que consumen más datos móviles son las redes sociales, debido a sus notificaciones. Foto: Magnific

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No obstante, Nettlar indica que en ese mismo proceso, los celulares pueden sufrir ralentizaciones, la batería se consume más y los datos móviles se acaban con rapidez. Por eso es mejor desactivarlas.

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De acuerdo con los expertos, entre las aplicaciones que suelen gastar más datos móviles en segundo plano se encuentran:

Redes sociales como Facebook e Instagram.

Aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Messenger y Telegram.

Mapas y aquellas que requieren acceso a la ubicación como Waze.

Correo electrónico.

Servicios de streaming como Spotify o Netflix.

¿Cómo desactivar los datos móviles de las apps de segundo plano?

Para evitar que las apps en segundo plano gasten tus datos móviles, realiza lo siguiente tanto en iOS como en Android:

Ve a "Configuración" y entra en “Redes y conexiones”.

Oprime “Uso de datos” y después “Uso de datos móviles”.

Aquí encontrarás un listado de aplicaciones y su consumo de datos. Revisa cada una y desactiva “Permitir datos en segundo plano” o “Permitir uso de datos de fondo”.

Si el anterior método no te funciona, prueba con este:

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En "Configuración", ve a “Aplicaciones”.

Da clic en las apps de tu interés y pulsa “Datos móviles”.

Finalmente, inhabilita el botón “Permitir datos en segundo plano”.

Para ahorrar datos móviles, evita tener demasiadas apps en segundo plano. Foto: Captura de pantalla

Por último, te recomendamos usar el modo “Ahorro de datos” de tu dispositivo, puesto que limita las descargas y cierra las aplicaciones en segundo plano constantemente. De esa manera conseguirás un ahorro.

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