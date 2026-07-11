Los últimos dos boletos a las semifinales de la Copa del Mundo se definirán este sábado. Después de un largo y exigente recorrido, son pocos los equipos que siguen en la pelea por el título y mantienen intacto el sueño de levantar el trofeo más codiciado del futbol.

La jornada presenta como primer encuentro uno de los duelos más atractivos del torneo: Noruega frente a Inglaterra. Se trata de un choque de pronóstico reservado que enfrentará a dos de las selecciones más sólidas de la competencia y que tendrá sobre el césped a figuras capaces de cambiar el rumbo del partido en cuestión de segundos gracias a su enorme talento individual.

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El conjunto noruego, liderado por Erling Haaland, llega con la confianza a tope tras eliminar a Brasil en la ronda anterior. Además, contará con el respaldo de una afición que se ilusiona cada vez más con una generación joven, ambiciosa y repleta de calidad.

Del otro lado estará Inglaterra, que ha confirmado su condición de candidata al título a lo largo del certamen. Luego de superar distintos desafíos, entre ellos la eliminación de México, los ingleses parten ligeramente como favoritos, impulsados por el liderazgo de Harry Kane y el talento de Jude Bellingham, sus principales armas para buscar el pase a las semifinales.

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