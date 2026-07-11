¡La espera terminó! El pasado 6 de julio, Xel Há reabrió tras haber permanecido cerrada durante 4 años por obras de mantenimiento, ello como parte del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza).

Este destino, que ofrece la oportunidad de adentrarse en el mundo maya, se encuentra listo para recibirte con todo y tu familia. Si quieres conocerlo, en Destinos te decimos sus horarios y costos.

¿Cuáles son los museos cercanos a Xel Há?

De acuerdo con la información difundida por el INAH, Xel Há fue una de las 11 zonas arqueológicas mejoradas para conservar el patrimonio cultural de la región. Margarito Molina, director del Centro INAH de Quintana Roo, señaló que su reapertura beneficiará a los visitantes locales al reactivar el turismo.

Como parte de las actividades en las zonas aledañas, los turistas podrán conocer dos nuevos museos: el Museo Regional de la Costa Oriental de Tulum (Mureco) y el Museo Histórico de la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto (MHCFCP).

El Museo Regional de la Costa Oriental (Mureco) fue creado durante el cierre de Xel Há. Foto: Lugares INAH

Leer también Tributo a Juan Gabriel en el bosque de un pueblo mágico de Hidalgo

¿Qué hay en el Museo Regional de la Costa Oriental de Tulum (Mureco)?

Ubicado en el Parque del Jaguar e inaugurado en 2024, este museo expone la historia y cultura del Caribe mexicano, abarcando desde los primeros pobladores mayas hasta la actualidad.

[Publicidad]

En total, exhibe 300 piezas históricas e incluye recursos interactivos y tecnológicos, que ofrecen una experiencia educativa para conocer el contexto histórico de los mayas, por ejemplo, su organización social, cultos religiosos, comercio, costumbres, legados astronómicos y arquitectónicos.

¿Qué hay en el Museo Histórico de la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto (MHCFCP)?

El segundo museo, conocido como Maya Santa Cruz Xbáalam Naj y reinaugurado en abril de 2025, se compone de 6 salas que exploran el espíritu de la civilización maya.

En la primera se muestra la historia de la fundación de Noj Kaaj Santa Cruz Báalam Naj, alrededor de 1850; y en la segunda se narra cómo fue pactada la paz en la comunidad y cómo se instauraron los primeros ejidos y cooperativas comerciales.

[Publicidad]

Y en el resto de salones se muestran las prácticas ancestrales de la milpa y el cultivo, el arte, la vestimenta y objetos populares de la región.

También cuenta con un espacio para conocer cómo la Santa Cruz fue el símbolo que guio a esta civilización durante la lucha macehual, por más de 50 años.

El MHCFCP es un espacio para aprender sobre la resistencia maya. Foto: Sistema de Información Cultural

¿Cuáles son los horarios de Xel Há?

Si te interesa visitar estos recintos, toma en cuenta sus horarios y costos actuales:

[Publicidad]

Zona Arqueológica de Xel Há

Dirección: Km. 246 de la Carretera Federal 307 Reforma Agraria-Puerto Juárez, Q.R. Se encuentra a 20 minutos del centro de Tulum

Horarios: de lunes a domingos de 8:00 a 17:00 horas

Costo de entrada: $210 para adultos. Ofrece el 50% de descuento a visitantes nacionales, extranjeros residentes, estudiantes y mayores de edad que acrediten su identidad. Los domingos es gratis

Mureco

Dirección: Base Aeronaval Tulum, 77764, Q.R. También se encuentra a 10 minutos desde el centro de Tulum

Horarios: de martes a domingos de 9:00 a 17:00 horas

Costo: el acceso es gratis, pero la entrada al Parque del Jaguar tiene un costo de $310 para nacionales y $515 para extranjeros de lunes a sábado

MHCFCP

Dirección: Calle 68 s/n, entre Benito Juárez y Calle 64, en el centro de Felipe Carrillo Puerto, Q.R.,a una hora y 20 minutos del centro de Tulum.

Horarios: de martes a domingos de 09:00 a 17:00 horas

#AVISO 📢 Xel Há vuelve a recibir visitantes con mejores servicios y espacios para disfrutar su patrimonio



• Con su reapertura, las 11 zonas arqueológicas de Quintana Roo, intervenidas mediante el Promeza, ya se encuentran abiertas al público



Entérate: https://t.co/NVi7CLwkKn pic.twitter.com/XFpHpqQShy — INAH (@INAHmx) July 7, 2026

Si todavía no sabes a dónde ir en tus siguientes vacaciones, lánzate a conocer Xel Há y sus museos cercanos, para que te empapes con la cultura maya y conectes con sus raíces.

Leer también Estos son los 10 países más visitados del mundo, según la OCDE

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters