Ya no resulta extraño que, con el arranque de cada temporada, la MLS intente sacudir el mercado con la contratación de figuras que han dejado huella en los mejores clubes de Europa. Gracias a su poder económico, la liga estadounidense ha logrado atraer a estrellas de talla internacional como David Beckham, Kaká, Lionel Messi y Luis Suárez, nombres que han contribuido al crecimiento y la proyección del torneo.

A esa lista se sumó recientemente el francés Antoine Griezmann, quien puso fin a su etapa con el Atlético de Madrid para incorporarse al proyecto del Orlando City, equipo que logró seducir al atacante de 35 años.

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Sin embargo, la MLS no estaría dispuesta a detenerse ahí. En las últimas horas ha surgido el nombre de Mohamed Salah, exfigura del Liverpool, como uno de los grandes objetivos del futbol estadounidense. El delantero egipcio, que recientemente disputó la Copa del Mundo con su selección y actualmente se encuentra como agente libre, se ha convertido en una de las piezas más codiciadas del mercado.

De acuerdo con diversos reportes de medios estadounidenses, Salah también cuenta con importantes pretendientes en Arabia Saudita, pero el Sporting Kansas City se mantiene atento a su situación y analiza la posibilidad de presentar una oferta.

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Se espera que en los próximos días, una vez concluido su periodo de descanso tras su participación en la Copa del Mundo, Mohamed Salah y su entorno definan el siguiente paso de su carrera.