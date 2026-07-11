Una de las mayores críticas a los futbolistas mexicanos suele ser la mentalidad con la que afrontan sus compromisos. Las indisciplinas han sido señaladas en repetidas ocasiones como la razón por la cual muchas jóvenes promesas nunca logran dar un salto de calidad y estar a la altura de las expectativas. El caso de Jonathan Espericueta es uno de esos, y en un reciente episodio de su podcast, contó otra de sus "travesuras".

El futbolista campeón del mundo en 2011 con la selección sub 17 de México, actualmente tiene un programa en redes sociales llamado "Promesas Fallidas", donde suele contar sus anécdotas como jugador de futbol profesional y distintas situaciones que vivió en la máxima categoría.

Esta vez, narró cómo se escapó de las concentraciones de la Selección Mexicana pagándole a los guardias del Centro de Alto Rendimiento.

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"Si hacía cositas en la Selección, en el CAR, que según nadie se puede escapar... y ahí veías al Espiri saliendo y pagándole a los guardias", menciona Espericueta con una sonrisa en el rostro.

"Normalmente cuando íbamos a México nos daban un día libre y terminaba a las 20:00 horas. Yo me esperé a que dieran las 10, que todos estuvieran dormidos y yo había hablado con un guardia y me tocó una escapadita, obviamente tuvo que haber muchos más que igual lo hicieron pero a mi me tocó esa bonita experiencia", agregó.

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A pesar de tener solamente 31 años, Espericueta ya no juega profesionalmente al futbol. En Liga MX jugó con Tigres, Atlético de San Luis y Puebla, mientras que en el ascenso jugó con el Atlético Veracruz, donde tuvo su última temporada en 2021.

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