Este sábado continúa la actividad de los cuartos de final del Mundial 2026 con los últimos dos partidos de esta instancia, en los que destaca la presencia de tres de los máximos goleadores del torneo como Lionel Messi, Erling Haaland y Harry Kane.

La primera semifinal de la Copa del Mundo ya está definida. Francia y España se enfrentarán en Dallas la próxima semana y de ahí saldrá el primer finalista de esta edición; sin embargo, en el otro lado de la llave todavía hay dos boletos por entregar para la siguiente ronda.

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Por un lado está el choque entre Noruega e Inglaterra, en el cual los vikingos, que juegan cuartos de final por primera vez en su historia, buscan continuar viviendo este sueño de la mano de Erling Haaland, que tiene 7 goles en 4 partidos y ya fue la figura del partido en la histórica eliminación a Brasil. Enfrente están los Tres Leones, hambrientos de gloria después de 60 años, que con Harry Kane y Jude Bellingham desean su segunda estrella.

Más tarde, la vigente campeona del mundo, Argentina, chocará contra Suiza en Kansas City en un partido complicado pero en el que parten como favoritos, principalmente por contar el ocho veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, que tiene 8 goles y 1 asistencia en cinco partidos.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo cada partido. Uno de ellos, será transmitido por televisión abierta.

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¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO NORUEGA VS INGLATERRA?

Hora: 15:00 horas

Estadio: Miami

Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN y VIX Premium

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO ARGENTINA VS SUIZA?

Hora: 19:00 horas

Estadio: Kansas City

Transmisión: VIX Premium

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