Si estás pensando en renovar tu centro de entretenimiento sin gastar una fortuna, esta puede ser una de las mejores oportunidades del momento.

Amazon México lanzó un atractivo descuento en la Samsung Smart TV Crystal UHD de 50 pulgadas, que ahora puede adquirirse en tan solo $6,995.00, además de ofrecer la posibilidad de pagarla a meses sin intereses con tarjetas participantes.

¿Por qué vale la pena comprar la Samsung Smart TV Crystal UHD de 50 pulgadas?

Con resolución Ultra HD, funciones inteligentes y la calidad de imagen característica de Samsung, esta pantalla es una excelente opción para disfrutar películas, series, deportes y videojuegos con mayor nivel de detalle.

Esta televisión incorpora la tecnología Crystal UHD, diseñada para ofrecer imágenes más nítidas, colores vivos y un mejor nivel de contraste. Gracias a su resolución 4K (3,840 x 2,160 píxeles), podrás apreciar cada escena con gran definición.

Entre sus principales características destacan:

Pantalla LED Crystal UHD de 50 pulgadas.

Resolución 4K Ultra HD.

Procesador Crystal Processor 4K que optimiza imagen y sonido.

Compatibilidad con HDR para colores más realistas.

Sistema operativo Samsung Tizen.

Acceso a plataformas como Netflix, Disney+, Prime Video, Max, YouTube y más.

Control por voz compatible con asistentes inteligentes.

Samsung TV Plus con canales gratuitos.

Modo Gaming con baja latencia para disfrutar videojuegos.

Conectividad Wi-Fi, Bluetooth y puertos HDMI y USB.

Samsung Smart TV Pantalla 50" Pulgadas Crystal UHD. Ver oferta en Amazon México

Además, su diseño de biseles delgados permite aprovechar mejor el espacio de la pantalla, ofreciendo una experiencia más inmersiva.

[Publicidad]

Ideal para series, deportes y videojuegos

Uno de los mayores atractivos de este modelo es su versatilidad. Ya sea para ver estrenos en streaming, seguir partidos de futbol, disfrutar eventos deportivos o conectar una consola de videojuegos de nueva generación, la Samsung Crystal UHD ofrece una experiencia fluida y con excelente calidad visual.

Su procesador mejora automáticamente el contenido de menor resolución para acercarlo a la calidad 4K, mientras que la compatibilidad con HDR permite apreciar mejor las escenas oscuras y los colores brillantes.

Así aplican los meses sin intereses en Amazon México

Además del descuento que deja esta Smart TV por debajo de los 7 mil pesos, Amazon México permite diferir la compra a meses sin intereses al pagar con tarjetas de crédito participantes.

[Publicidad]

Por lo anterior, Banamex ofrece hasta 18 meses sin intereses para poder cómodos pagos.