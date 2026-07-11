México volvió a hacer sonar su nombre entre las grandes potencias del tiro con arco mundial. En una nueva demostración de talento, precisión y competitividad al más alto nivel, la delegación nacional firmó una destacada actuación este sábado en la Copa del Mundo de Madrid, donde consiguió dos medallas de plata que confirman el excelente momento que atraviesa este deporte en el país.

La última etapa del circuito de la World Archery volvió a tener presencia mexicana en el podio. Ximena Estrada y Miguel Becerra protagonizaron una sobresaliente actuación en Madrid al avanzar hasta la final de equipos mixtos de arco compuesto, donde protagonizaron un cerrado enfrentamiento frente a los británicos Ajay Scott y Ella Gibson.

Lee también Futbolista sudafricano que participó en la Copa del Mundo de México fallece a los 25 años

Luego de un duelo definido por mínimos detalles y que se mantuvo en suspenso hasta las últimas flechas, la pareja tricolor se quedó con la medalla de plata, mientras que el oro fue para los representantes del Reino Unido con marcador de (156-154).

La presea impulsó el entusiasmo de la delegación mexicana, que para esta etapa del circuito apostó por dar experiencia internacional a varios integrantes de su selección B. Los resultados no tardaron en llegar, ya que poco después México volvió a subir al podio gracias a la actuación en la prueba varonil por equipos de arco compuesto.

Lee también Jannik Sinner se mete a la final de Wimbledon al derrotar a Djokovic

[Publicidad]

Miguel Becerra, Elías Reyes y Rodrigo Olvera se proclamaron subcampeones tras caer en la final ante los daneses Rasmus Bramsen, Martin Damsbo y Mathias Fullerton, luego de un marcador de (231-228) a favor del conjunto europeo.