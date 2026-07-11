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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este domingo 12 de julio adelantará el inicio de operaciones en cuatro de sus líneas para facilitar el traslado de los corredores que participarán en el XIX Medio Maratón de la Ciudad de México.
Las Líneas 1, 2, 3 y 9 comenzarán a brindar servicio desde las 05:00 horas, dos horas antes del horario habitual de los domingos. En tanto, el resto de las líneas de la Red del Metro operarán de manera normal a partir de las 07:00 horas.
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Como parte del apoyo a las y los corredores inscritos en el XIX Medio Maratón, el STC anunció que el acceso será gratuito en toda la Red del Metro para quienes presenten su número oficial de competidor al ingresar a cualquiera de las estaciones.
La medida busca agilizar el desplazamiento de miles de atletas que se dirigirán a la zona de salida de la competencia que se realizará este domingo.
El Sistema de Transporte Colectivo también recordó que, al tratarse de un domingo, permanecerá vigente el programa “Tu Bici Viaja en Metro”, por lo que los usuarios podrán ingresar con bicicletas, siempre que respeten las medidas de seguridad y las indicaciones del personal operativo.
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