Los autos modernos cuentan con un tablero de instrumentos diseñado para comunicar al conductor el estado de los sistemas del automóvil. Entre los múltiples indicadores luminosos existe uno que suele generar dudas por su forma poco común: el testigo de un zapato.

Aunque muchas personas no conocen su función, este símbolo tiene relación con la operación segura del vehículo y puede aparecer en determinados momentos durante la conducción.

De acuerdo con los expertos de Autotekne, este indicador forma parte de los testigos que ayudan al conductor a interactuar correctamente con el auto. Conoce su significado aquí.

Sea cual sea el testigo, no ignores cuando se encienden. Foto: Unsplash

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¿En qué autos aparece el testigo del zapato?

El testigo del zapato no está presente en todos los automóviles. Generalmente se encuentra en vehículos equipados con transmisión automática o con sistemas de arranque que requieren una acción específica del conductor antes de poner en marcha el motor.

Según la guía de indicadores de Volkswagen México, este símbolo aparece como un recordatorio para accionar el pedal correspondiente antes de realizar determinadas funciones del vehículo.

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En dichos modelos, el sistema utiliza el indicador para recordar que es necesario presionar el pedal del freno antes de arrancar o antes de cambiar la posición de la palanca de velocidades. Y también es una función que forma parte de los mecanismos de seguridad incorporados por los fabricantes para evitar movimientos involuntarios del automóvil.

Por su parte, un artículo de la app Autotekne señala que algunas marcas emplean este símbolo en coches con transmisión manual, donde el sistema puede indicar que debe presionarse el pedal del embrague para permitir el encendido del motor.

En ambos casos, el objetivo es garantizar que el vehículo permanezca bajo control antes de iniciar la marcha.

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Y debido a que cada fabricante puede utilizar ligeras variaciones en el diseño del tablero y en la interpretación de sus indicadores, Volkswagen recomienda consultar siempre el manual del propietario para conocer el significado específico del testigo en cada modelo.

El testigo con forma de zapato puede encenderse de color verde o anaranjado. Foto: Volkswagen

¿Qué significa el testigo del zapato en tu auto?

Otro dato curioso es que el significado de este testigo puede variar según el color con el que aparece iluminado.

Cuando el símbolo se muestra en color verde, normalmente funciona como un recordatorio o una confirmación de que debe presionarse un pedal para realizar una determinada acción.

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Tal como lo indica Volkswagen México, este indicador suele informar al conductor que debe pisar el pedal del freno para arrancar el motor o realizar otra operación autorizada por el sistema. Una vez que se cumple la acción solicitada, el testigo normalmente se apaga.

Pero si el testigo aparece en color naranja o ámbar, el mensaje requiere mayor atención. Tanto Autotekne como los especialistas de RACE explican que los indicadores de este color representan una advertencia que debe revisarse cuanto antes, aunque no necesariamente obligan a detener el vehículo de inmediato.

En el caso del testigo del zapato, el color naranja puede indicar que no se está accionando el pedal correcto o que existe una condición que impide completar una operación, como el arranque del motor.

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Y aunque no siempre representa una avería grave, RACE recomienda no ignorar este tipo de avisos y comprobar la causa antes de continuar conduciendo.

Los autos con transmisión automática cuentan con el testigo del zapato. Foto: Pexels

Finalmente, Volkswagen México y Autotekne coinciden en que el manual del propietario es la referencia más confiable para identificar el significado exacto de cada símbolo del tablero y actuar de manera segura.

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