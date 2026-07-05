Con el arranque del segundo semestre de 2026, también inicia un nuevo periodo de verificación vehicular para los automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México.

Este trámite es obligatorio y busca reducir las emisiones contaminantes de los vehículos que circulan en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que es importante conocer las fechas que corresponden a cada automóvil para evitar sanciones por realizar la verificación fuera del periodo establecido.

Si quieres saber a quiénes les toca este mes de julio, aquí te compartimos el calendario.

¿Qué autos deben hacer la verificación en julio 2026?

El calendario de ambas entidades coincide en los meses asignados, según el color del engomado y la terminación de placa. Y de manera particular, en Edomex sí se establece una fecha límite.

Según la Secretaría del Medio Ambiente de ambas entidades, este mes deberán acudir a verificar los vehículos con engomado amarillo y terminación de placas 5 o 6.

Por el contrario, quienes no cumplan el trámite dentro de ese lapso podrían hacerse acreedores a una multa por verificación extemporánea que va desde las 20 UMAs.

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¿Cómo queda el resto del calendario para verificar este 2026?

El resto del calendario para el segundo semestre de la verificación vehicular continuará de la siguiente manera tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México:

Agosto-septiembre: engomado rosa, terminación 7 y 8. La fecha límite en Edomex es el 30 de septiembre.

Septiembre-octubre: engomado rojo, terminación 3 y 4. El último día en Edomex es el 31 de octubre.

Octubre-noviembre: engomado verde, terminación 1 y 2. La fecha límite en Edomex es el 30 de noviembre.

Noviembre-diciembre: engomado azul, terminación 9 y 0. El último día en Edomex es el 31 de diciembre.

Calendario del segundo semestre de verificación vehicular en CDMX. Foto: Sedema

Costos de la verificación 2026 en CDMX y Edomex

En la Ciudad de México, la tarifa de la verificación vehicular en 2026 es de $765.48, monto que aplica para los hologramas 0, 1 y 2. Para foráneos voluntarios $630.

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Aquí, los vehículos exentos son eléctricos, híbridos categoría I y Categoría II, tractores agrícolas, maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera, motocicletas, vehículos con peso menor o igual a 400 kilogramos, aquellos con matrícula de antiguo y de demostración y/o traslado.

Por su parte, en el Estado de México el costo depende del holograma que obtenga el vehículo:

Holograma 1 y 2: $469

Holograma 0: $610

Holograma 00: $1,197

Exento voluntario: $630

Exento y D: gratis

Y los exentos del trámite son los vehículos eléctricos, híbridos PHEV o HEV, así como los de carga que utilizan diésel y que estén inscritos en el Esquema de Autorregulación Ambiental.

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Calendario del segundo semestre de la verificación vehicular en Edomex. Foto: Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Antes de acudir al verificentro, las autoridades de ambas entidades recomiendan programar la cita en sus plataformas oficiales y verificar que el vehículo cumpla con los requisitos establecidos para agilizar el proceso.

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