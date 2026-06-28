La movilidad eléctrica sigue ganando terreno en México y cada vez aparecen más opciones de scooters. En este contexto, la marca china Yadea ha presentado su nuevo vehículo Ova, pensado para los desplazamientos cotidianos.

Una de sus principales promesas es que ofrece una autonomía de hasta 71 kilómetros con una sola carga, además de incorporar tecnologías inteligentes y un diseño tipo vespa, que nos recuerda a los de la Italia del Siglo XX.

Si quieres conocerlo a detalle, continúa leyendo.

El Ova cuenta con una batería compacta, pero de gran potencia. Foto: Yadea

¿Cómo es el diseño del nuevo scooter Ova de Yadea?

Uno de los aspectos más llamativos del Ova es su enfoque en la comodidad y la ergonomía. En su mismo sitio, la marca señala que el scooter cuenta con una estructura balanceada y una ergonomía hexagonal, con la que garantiza una conducción estable y confortable.

Su diseño incorpora un asiento amplio para mejorar la experiencia de manejo, especialmente en trayectos largos. Pero además, integra detalles estéticos que le otorgan una apariencia moderna, como faros delanteros con diseño tipo diamante y acabados inspirados en pinturas de nivel automotriz.

La practicidad también forma parte del Ova. Debajo del asiento se encuentra un compartimento para transportar objetos personales; mientras que el panel frontal cuenta con espacios adicionales y un gancho para bolsas.

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Otro detalle llamativo es que este scooter puede encenderse mediante conexión Bluetooth y manipularse con una aplicación móvil, lo que añade un componente tecnológico que facilita su uso.

El Yadea Ova se vende en colores azul, verde oliva, blanco y rojo. Foto: Yadea

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¿Cuáles son las características del scooter Yadea Ova?

En la parte mecánica, el Yadea Ova se encuentra equipado con un motor de cubo de rueda de 600 watts de potencia nominal. Gracias a eso, puede alcanzar una velocidad máxima de hasta 42 km/h, cifra aceptable para la movilidad urbana.

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Su energía proviene de una batería de grafeno con capacidad de 60 V y 23 Ah, misma que le confiere una autonomía de hasta 71 kilómetros bajo condiciones de prueba. Y tal como lo explica el fabricante, este componente cuenta con monitoreo BMS y SOC, así como garantía de 2 años.

Respecto a su nivel de tecnología, el vehículo eléctrico integra un Sistema de Control de Tracción (TCS), Control de Descenso en Pendientes (HDC) y una función de reversa, asistencia de empuje y control crucero.

Y como lo mencionamos anteriormente, posee conectividad Bluetooth, desbloqueo, apertura electrónica de la cajuela y gestión de cuentas familiares dentro de su app (ya disponible en iOS y Android).

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En materia de seguridad y equipamiento, tiene iluminación LED, un panel digital tipo LED Digital Tube, suspensión mecánica y sistema de frenos compuesto por disco delantero y tambor trasero.

El Yadea Ova cuenta con funciones operables desde su app oficial. Foto: Yadea

¿Cuánto cuesta el scooter Ova de Yadea?

El Ova de Yadea ya se encuentra disponible en México con un precio de $21,999, posicionándose como una alternativa accesible para quienes buscan ingresar al segmento de la movilidad eléctrica.

Gracias a su autonomía, su enfoque en la comodidad y su fusión de tecnologías, este vehículo ha sido pensado para quienes buscan realizar recorridos diarios sin emisiones y de bajo impacto para su bolsillo.

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