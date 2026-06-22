Autopistas | 22-06-26 | 14:42 | Francisco Osorio | Actualizada | 22-06-26 | 14:42 |

La Ciudad de México cuenta con una red de transporte público amplia, apta para trasladar diariamente a capitalinos y usuarios del Edomex. Y de entre todas sus opciones, el es uno de los más flexibles e importantes.

Esta alternativa de movilidad ha ganado popularidad por su servicio en horario nocturno, cuando ya no hay Metro ni Metrobús. Hoy en te decimos cuáles son sus rutas, horario y costo.

¿Cuáles son las rutas del Nochebús de la CDMX?

El comenzó a operar en 2013 y es gestionado por la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Además, ofrece servicio en 13 de las 26 alcaldías de la capital. Actualmente, funciona en las siguientes rutas:

11A: Aragón – Metro Chapultepec

En las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc; atraviesa avenidas como Eje 3 Norte, Robles Domínguez, Cuitláhuac y Mariano Escobedo.

Las estaciones del Metro por las que hace paradas son Cuitláhuac de la Línea 2; La Raza en las Líneas 3 y 5; Bondojito de la Línea 4 y Deportivo Oceanía de la Línea B.

El Nochebús de la CDMX cuenta con 6 rutas gestionadas por el RTP y una más por el sistema de Trolebús. Foto: Secretaría de Movilidad
El Nochebús de la CDMX cuenta con 6 rutas gestionadas por el RTP y una más por el sistema de Trolebús. Foto: Secretaría de Movilidad

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7A: Alameda Oriente – Xochimilco Bosque de Nativitas

Opera en las alcaldías Venustiano Carranza, Iztapalapa y Xochimilco; recorre vialidades como Anillo Periférico, Canal de Garay y Prolongación División del Norte.

También pasa por la estación Constitución de 1917, de la Línea 8 del Metro.

57C: Toreo – Metro Constitución de 1917

Recorre los límites del municipio mexiquense de Naucalpan y las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco e Iztapalapa.

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Esta ruta atraviesa Anillo Periférico, y pasa por las estaciones Constituyentes de la Línea 7 y Periférico Oriente de la Línea 12 del Metro.

76A: Centro Comercial Santa Fe – La Villa/Cantera

Abarca las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. Asimismo, recorre Paseo de la Reforma, Paseo de las Palmas, Calzada de Guadalupe y Calzada de los Misterios.

Las estaciones del Metro donde hace paradas son Auditorio de la Línea 7; Hidalgo en las Líneas 2 y 3; Bellas Artes en las Líneas 2 y 8; Garibaldi en las Líneas 8 y B; Misterios y Valle Gomez en la Línea 5; e Hidalgo en las Líneas 3 y 4, así como en la Línea 7 del Metrobús.

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115: Jesús del Monte – Metro Chapultepec

Ofrece servicio en las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo. Y atraviesa las avenidas Arteaga y Salazar, Vaco de Quiróga, Camino Real a Toluca y Reforma.

Esta ruta conecta con la estación Tacubaya en las Líneas 1, 7 y 9 del Metro.

200: Circuito Bicentenario

Inicia y termina en el Metro Chapultepec. En particular, recorre las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez y los límites de la Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.

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Como dato adicional, la Línea 1 del Trolebús ofrece su propia ruta de noche, que va desde la Central del Sur en Taxqueña hasta la Central del Norte y viceversa. Recorre el Eje Central Lázaro Cárdenas y hace paradas en estaciones del Metro como Eje Central, Eugenia, Lázaro Cárdenas y Salto del Agua.

¿Cuál es el horario y precio del Nochebús de la CDMX?

Si vas a salir hasta tarde y quieres usar el , entonces debes saber que tiene un costo de $7 y también se paga con la Tarjeta de Movilidad Integrada. Los adultos mayores, personas con discapacidad y niños menores de 5 años viajan gratis.

Todas las rutas operan los 365 días del año, desde las 00:00 hasta las 5:00 horas. Y para que utilices la adecuada, te recomendamos consultar los mapas del transporte antes de salir (disponibles en el sitio de la Semovi).

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El Nochebús se paga con la Tarjeta de Movilidad Integrada. Foto: Facebook Secretaría de Movilidad
El Nochebús se paga con la Tarjeta de Movilidad Integrada. Foto: Facebook Secretaría de Movilidad

Como podrás ver, este transporte puede ayudarte a llegar a casa por un precio accesible y en un horario flexible. ¿Ya lo conocías?

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