En México, la movilidad ya no es como antes. Hoy, más del 50% de las personas prefiere usar aplicaciones de transporte sobre opciones tradicionales como el taxi. Así lo revela el estudio “Así se mueve México”, realizado por DiDi en conjunto con Kantar.

Apps de movilidad ganan terreno en México

De acuerdo con el estudio, el 20% de las personas en México utiliza más de un medio de transporte para llegar a su destino. Es decir, que la movilidad en México ya es multimodal.

Las aplicaciones de movilidad han tomado fuerza gracias a diferentes factores:

Mayor comodidad

Flexibilidad en métodos de pago

Menores tiempos de espera

Además, marcas como DiDi ha logrado posicionarse como un actor importante en el país, con más de 3 mil millones de viajes completados y 20 mil millones de kilómetros recorridos.

Así se mueve México hoy

Los datos del estudio especifican cómo se transportan los mexicanos actualmente:

260 millones de personas usan transporte cada mes en zonas metropolitanas

68% sale de casa para trabajar o estudiar

El camión lidera con 24% de preferencia

Las apps de movilidad ocupan el segundo lugar con 17%

El metro representa el 15%

También destaca que los días con mayor uso de apps de transporte son:

Sábado (45%)

Viernes (33%)

Domingo (32%)

Foto: Cortesía DiDi

Movilidad y tiempo: por qué las apps son clave

El estudio también explica por qué muchas personas eligen aplicaciones de transporte incluso teniendo auto propio.

El 63% considera a las apps como su principal alternativa, por las siguientes razones:

Seguridad al salir de noche (41%)

Comodidad (36%)

Seguridad en ciertas zonas (35%)

Rapidez (32%)

Falta de estacionamiento (27%)

Esto también se relaciona con fallas en el transporte público, horarios limitados y poca conexión en zonas periféricas.

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DiDi y su papel en el transporte en México

Actualmente, cerca del 30% de los viajes realizados en la app de DiDi comienzan o terminan en estaciones de transporte público.

Otros datos relevantes:

Los viajes en moto pueden ser hasta 20% más rápidos que en coche

1 de cada 10 viajes está relacionado con traslados a hospitales

Movilidad, tecnología y seguridad

La tecnología se ha vuelto parte importante en la movilidad en México. De acuerdo con datos de DiDi, los usuarios buscan herramientas como:

Geolocalización en tiempo real

Protocolos de seguridad durante el viaje

Monitoreo a través de sistemas como C4 y C5

De hecho, el interés en estos sistemas ha crecido 63 puntos en los últimos años.

Además, las mujeres representan el 62% de los usuarios de DiDi durante el día.

Movilidad sustentable: una tendencia que crece

El estudio también revela un cambio importante: cada vez más personas buscan opciones de transporte sustentables.

La movilidad ecológica creció 22% en el último año

Y 38% en los últimos cuatro años

Ante esto, DiDi planea impulsar la electromovilidad con incorporar 100 mil vehículos eléctricos en México para 2030.

El futuro de la movilidad en México

Lo que es un casi hecho es que la movilidad en México seguirá evolucionando hacia un modelo más eficiente, conectado y sustentable.

Hoy, el 92% de las personas en el país ya ha utilizado aplicaciones de movilidad, lo que confirma que estas plataformas ya forman parte del día a día.

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