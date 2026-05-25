La Ciudad de México inicia este lunes con una intensa jornada de movilizaciones sociales este lunes 25 de mayo, con al menos dos marchas y diversas concentraciones en distintos puntos de la capital, protagonizadas por jubilados, maestros, colectivos ciudadanos, estudiantes y organizaciones sociales.

Entre las principales movilizaciones destaca la marcha convocada por la Coordinadora Nacional de Jubilados, que partirá a las 09:00 horas del Senado de la República con destino al Zócalo capitalino. Los manifestantes expresarán su rechazo a la reforma al artículo 127 constitucional aprobada el pasado 25 de marzo de 2026, al considerar que podría afectar sus derechos adquiridos y provocar recortes en sus ingresos, por lo que también impulsan amparos individuales y colectivos.

A la misma hora, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciará una marcha nacional desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Como parte de su protesta, el magisterio prevé la instalación de un plantón y mantiene entre sus principales demandas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa, un sistema de seguridad social solidario, jubilación por años de servicio y un incremento salarial del 100 por ciento al sueldo base.

Lee también Estación Zócalo del Metro CDMX permanecerá cerrada hasta nuevo aviso

Desde temprana hora también se esperan concentraciones en distintos puntos. A las 07:00 horas, juzgadores federales cesados en 2025 se reunirán en el Órgano de Administración Judicial, en la alcaldía Álvaro Obregón, para exigir el pago de indemnizaciones constitucionales y pensiones complementarias.

De manera paralela, integrantes de Ciudadanía en Resistencia protestarán frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en Coyoacán, donde manifestarán su rechazo a la reforma electoral, al considerar que vulnera la competencia democrática y el equilibrio institucional.

A las 10:00 horas, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos realizará actividades político-culturales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el marco del aniversario número 19 de la desaparición forzada de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Oaxaca.

La jornada también contempla movilizaciones estudiantiles. A las 13:00 horas, integrantes del Colectivo Synergia de la UPIITA-IPN sostendrán una asamblea para definir acciones ante el incumplimiento de sus demandas por parte de autoridades del Instituto Politécnico Nacional y por presuntos actos de represión durante la marcha del pasado 21 de mayo.

Lee también En Neza, nostalgia por el Mundial; fue sede en 1986

Ese mismo horario, la comunidad estudiantil del CECyT 15 “Diodoro Antúnez Echegaray”, en Milpa Alta, llevará a cabo una protesta para exigir la destitución de la directora del plantel, a quien acusan de no atender las demandas de la comunidad escolar.

Por la tarde, a las 16:00 horas, Global Movement to Gaza MX ofrecerá una conferencia de prensa en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para visibilizar la situación de una flotilla humanitaria que busca llevar ayuda a Gaza.

Finalmente, a las 18:00 horas, el colectivo Metro Popular CDMX se concentrará en la estación Hidalgo del Metro para exigir una tarifa preferencial y mejores condiciones de movilidad.

Ante esta agenda de movilizaciones, autoridades capitalinas prevén afectaciones viales y concentración de personas en zonas como Paseo de la Reforma, Centro Histórico, Coyoacán, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Milpa Alta. Se recomienda a automovilistas y usuarios del transporte público anticipar sus traslados.

mahc/LL