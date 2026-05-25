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La primera gala de eliminación de "MasterChef 24/7" dejó momentos intensos dentro de la cocina. Jazmín, Antrax, Camila, Claudia, Arturo, Pablo, Michelle, Luis, Carmen y Javier “La Chuleta Metalera” disputaron su permanencia en el programa, mientras -afuera- gran parte de la conversación estaba centrada en la final de la Liga MX y la victoria de Cruz Azul.
El primer reto puso a prueba la velocidad de los cocineros, quienes tuvieron únicamente 15 minutos para preparar un platillo capaz de convencer a los jueces.
Los chefs Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena degustaron cada preparación y destacaron especialmente el platillo “Para mamá”, aunque se mostraron indecisos por elegir a quién salvar; Julio utilizó el beneficio de " el Pin del chef", evitando que las preparaciones de Lancer y Claudia fueran aprobadas.
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Los primeros salvados de la noche
Los primeros participantes en asegurar su permanencia fueron:
- Antrax
- Pablo
Ambos subieron al balcón y aseguraron una semana más dentro de la competencia, por el premio de 2 millones de pesos.
El reto inspirado en las raíces
Para la segunda prueba, los chefs pidieron a los participantes cocinar un platillo inspirado en sus orígenes y recuerdos familiares.
Los concursantes tuvieron 45 minutos para cocinar, convirtiéndose en la última oportunidad para quitarse el mandil negro y evitar la eliminación.
Al terminar la degustación también cerró la votación del público, dejando definida la decisión final.
La audiencia eligió salvar a Jazmín, quien obtuvo 32% de los votos.
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“Lo decidieron ustedes, público que nos ve todos los días en ´MasterChef 24/7´. ¿Y a quién creen? A Jazmín”, anunció Claudia Lizaldi.
Por su parte, el chef Herrera decidió salvar a Lancer, mientras Luis, Camila y Arturo también lograron subir al balcón.
¿Quién fue eliminado de “MasterChef 24/7”?
El platillo de Javier “La Chuleta Metalera” no logró convencer a los jueces con su "Intento de burrito", el cual preparó con picadillo y mantequilla.
El chef Herrera describió el plato como "espantoso":
"Seco, no hay salsa, la tortilla... no hay absolutamente nada, legó fracturado el platillo, estamos ante una tragedia crítica,
La presentación y el resultado final recibieron críticas por parte del panel y finalmente el participante se convirtió en el primer eliminado del reality.
melc
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