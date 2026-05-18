Previo al estreno oficial de MasterChef 24/7, varios creadores de contenido y aspirantes se enfrentaron en la cocina para conseguir uno de los lugares disponibles dentro de la competencia. El primero en asegurar su entrada fue Julio Vázquez, quien convenció a los jueces y obtuvo su lugar.

Además de presentar a los concursantes, esta nueva edición reveló la dinámica semanal que seguirá el reality, ahora con convivencia permanente y transmisión continua.

Así serán las actividades de “MasterChef 24/7”:

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Lunes: Poder del Pin

Martes: Beneficio y castigo

Miércoles: Batalla por equipos

Jueves: Delantales negros

Viernes: Salvación

Domingo: Eliminación

Los primeros en aparecer fueron los chefs Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena, quienes recordaron sus ediciones anteriores y animaron a los aspirantes.

“Acuérdense, no solo es entrar, tienen que evolucionar rápidamente y si quieren mantenerse en esta cocina tienen que dar lo mejor de ustedes. No es opcional”, señaló Poncho Cadena.

El primer reto consistió en preparar un platillo capaz de convencer a los jueces para obtener el delantal blanco.

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¿Quiénes entraron a “MasterChef 24/7”?

Los participantes presentaron recetas inspiradas en sus estados, tradiciones familiares y recuerdos personales. Los 20 cocineros seleccionados fueron:

* Ricardo Cendejas Hernández

* María del Carmen Ramos Calderón

* Javier Guadalupe Lara Badillo

* Nahieli Jácome Vargas “Nash”

* Anette Michelle Núñez Malacara

* Flor Ramírez González

* Luis Alfonso Ramos Castillo

* María del Carmen Fuentes León

* Jhoana Jazmín Bernal Tapia

* Jazmin Frida Camila Romero Martínez

* Ángel Nello Villamar Carrillo “Antrax”

* Daniela Parra

* Emmanuel Chiang Carriles “Chiang”

* Guillermo Alberto Palomino León “Ramahá”

* Ixdit Aitxi Vega Melchor

* Lourdes Cruz Yáñez Rincón “Lula”

* Arturo

* Claudia Eloína Ruíz Méndez

* Julio Frank Vázquez Mellado López

* Diego D León Carrillo

* Bruno Alonso Bautista Quintero “Lancer”

Un mandil blanco quedó pendiente

Tras la jornada, los chefs no lograron definir al último integrante de la competencia y decidieron dejar la decisión al público.

Los aspirantes que buscan ese lugar son:

Pablo Villagrán

José Olmedo “Cheché”

Fernanda Sarmiento

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¿Cómo votar en “MasterChef 24/7”?

Para apoyar a tu cocinero favorito debes seguir estos pasos:

1. Entrar al sitio oficial: MasterChefmx.tv/vota

2. Seleccionar al participante

3. Emitir hasta 10 votos

4. Dar clic en “Enviar votos”