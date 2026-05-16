La nueva edición de MasterChef 24/7 no solo apostará por una transmisión continua y una convivencia permanente entre participantes y chefs, también incorporará nuevos rostros. Entre ellos se encuentra Leslie Gallardo, quien fungirá como host digital del proyecto.

La exparticipante de Acapulco shore explicó que uno de los principales objetivos del formato, que arranca mañana por Azteca Uno a las 20:00 horas, será el de acercar al público al lado más humano de los concursantes y mantener el carácter familiar del programa, pese a su dinámica 24 horas.

“El reto como host es que ustedes en casa disfruten el proyecto de la misma manera en la que lo estamos disfrutando de este lado. Que pasen un buen momento en familia. Va a ser un programa muy familiar, no porque sea un 24/7 deja de serlo”, señaló.

Gallardo reconoció que actualmente busca enfocarse en una etapa distinta de su carrera, alejándose poco a poco de los realities que marcaron sus primeros años en el medio.

“Siempre quise como talento ver qué pasa detrás de cámaras. En este momento definitivamente soy una Leslie mucho más dedicada a la conducción. Los realities son hermosos, pero ya hice muchos. Ya hay que darle oportunidad también a nuevos talentos”.

Tras su relación con el actor Emilio Osorio, la influencer aseguró encontrarse ahora enfocada en sí misma.

“Le deseo siempre lo mejor. Es una persona que formó parte de mi vida y lo quiero mucho, pero yo estoy enfocada en mí y qué bueno que él está enfocado en él”, expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.