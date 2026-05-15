El mexicano David Lomelí será el nuevo director general de la Ópera de Dallas, una de las principales casas de ópera estadounidenses, a partir del próximo 1 de julio.

“Espero con entusiasmo escuchar, aprender y construir junto a nuestra magnífica orquesta, coro, artistas y personal, cuya dedicación y espíritu son el alma de esta compañía. Mi objetivo es servir a esta institución, a esta ciudad y a esta forma de arte con humildad, ambición y un profundo sentido de responsabilidad, mientras damos forma juntos al próximo capítulo de la Ópera de Dallas”, son palabras de David Lomelí, citadas en el boletín que dio a conocer la noticia.

Desde 2021, Lomelí fue consultor artístico de la Ópera de Dallas. En su trayectoria destaca la dirección fundadora del Instituto Hart para Mujeres Directoras de Orquesta, la cual obtuvo el Premio a la Igualdad de Oportunidades e Impacto de los Premios Internacionales de Ópera en 2025; la dirección artística de la Ópera de Santa Fe durante cinco años y su trabajo en la Ópera Estatal de Baviera, en Múnich.

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El nombramiento fue anunciado por el presidente de la Junta Directiva de la Ópera de Dallas, Quincy Roberts, quien destacó a Lomelí como “un líder excepcional que entiende que las grandes compañías de ópera deben honrar la tradición a la vez que construir con visión de futuro”, se lee en el comunicado.

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