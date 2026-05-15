La guerra entre Los Chapitos y Los Mayos desató un aumento en delitos con uso de armas y explosivos en Sinaloa.

El año pasado Sinaloa rompió todos los récords establecidos en el país en delitos cometidos con armas de fuego y explosivos, de acuerdo con las carpetas de investigación que se abrieron. Y en los primeros tres meses de este año la historia se repite, pues la entidad también encabeza al país en ilícitos cometidos con armas de fuego y explosivos.

Foto: Elaboración propia

De acuerdo con el reporte de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se observa el crecimiento, pues en 2019 Sinaloa registró 312 carpetas de investigación por este delito; 2020, fueron 289; en 2021 hubo 304; en 2022, fueron 344; en 2023 se registraron 304; en 2024 fueron 550, el año pasado, mil 916, y de enero a marzo pasados fueron 397.

En 2019 Sinaloa documentó 312 carpetas de investigación por este delito; en 2020, fueron 289; el año 2021, 304; en 2022, 344; en 2023, 304; en el año 2024, 550; en 2025 fueron mil 916 y de enero a marzo pasados hubo 397.

Las carpetas de investigación a nivel nacional reflejan un incremento de 22% entre el año 2019, cuando se documentaron 14 mil 755, contra 2025, que registró 18 mil 12 casos.

Especialistas en seguridad consultados por El Gran Diario de México consideran que este aumento de carpetas de investigación en Sinaloa tiene relación con la confrontación entre Los Chapitos y Los Mayos.

Armando Rodríguez Luna, consultor independiente en el análisis de riesgos políticos, enfatiza que el 25 de julio de 2024, tras el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, donde estuvo involucrado Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, para entregarlo al gobierno de Estados Unidos marcó un hito.

Y empezó toda la explosión de violencia en la entidad, particularmente en Culiacán, y después fue extendiéndose hacia Mazatlán y municipios del norte.

Rodríguez Luna señala que los operativos que inician con el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, entre octubre de 2024 y febrero 2025, comienzan a tener mayor presencia de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional (GN) en la entidad, concentrándose en desarticular la facción de Los Chapitos.

Asevera que a partir de febrero del año pasado y con las exigencias que comienza a realizar el gobierno de Donald Trump empiezan a equilibrarse los operativos, también orientándose hacia Los Mayos, y al mismo tiempo se incorporan operativos en el decomiso de armas y desmantelamiento de narcolaboratorios.

El consultor comenta que antes de la administración de Trump el gobierno de ese país estaba más orientado a detener a generadores de violencia.

En la medida en que eran capturados pequeños grupos de cuatro o cinco personas las armas eran aseguradas; después comenzaron a decomisar arsenales.

Rodríguez Luna indica que el incremento en las carpetas de investigación con relación a las armas está vinculado con el enfrentamiento entre Los Chapitos y Los Mayos.

David Saucedo Torres, especialista en seguridad pública, dice que la guerra civil entre el bajo mundo criminal de Los Chapitos y Los Mayos desató una serie de dinámicas que no se habían visto en Sinaloa: extorsión, secuestro, narcofosas y carpetas de investigación por el aseguramiento de armas de fuego y explosivos, entre otros.

“Sabíamos que Sinaloa estaba bajo el dominio del cártel desde hace décadas, pero había una especie de pax narca… El Cártel de Sinaloa, como ahora lo sabemos, tenía contacto con la élite política, empresarial; estaban unidos, trabajando de la mano.

“Pero cuando se quiebra el Cártel de Sinaloa en el interior, eso obligó a que todos estos actores tomaran partido. Ahora sabemos que el gobernador con licencia (Rubén Rocha Moya) se cargó del lado de Los Chapitos y traicionaron a El Mayo Zambada y que el Cártel de Sinaloa no cobraba derecho de piso en la entidad. Era grupo social de apoyo, no querían confrontarse con la población”, precisa Saucedo.

Agrega que, de acuerdo con hoteleros, productores, comerciantes y dueños de tiendas, el Cártel de Sinaloa empezó a cobrar piso para poder financiar sus operaciones.

“La guerra civil está transformando el rostro de Sinaloa… Era una entidad que estaba en calma a pesar de que había un dominio criminal.

“No figuraba la muerte de policías, no había una tasa de homicidio alta, no había incidencia delictiva por concepto de derecho de piso. Todo eso empieza a surgir a raíz de la captura de El Mayo Zambada”, precisa el especialista.

Daniel C. Santander, maestro en Seguridad y Estrategia Aplicadas, explica que la presente disputa de las escisiones del Cártel de Sinaloa, entre Los Chapitos y Los Mayos, ha incrementado el flujo de armas a los territorios en los que tienen presencia.

El también docente de la licenciatura en Inteligencia Estratégica de la Universidad Anáhuac remarca que el tráfico de armas es el factor más importante para entender la crisis de violencia en México: entre más armas, más homicidios y crímenes.

Detalla que los uniformados recuperan armas de diversas formas en operativos, “por ejemplo, en una balacera hallan armas largas, cortas, cartuchos… Casi siempre derivan de operaciones, tienen que ir seguidas de una carpeta de investigación del Ministerio Público”.

Mario Uribe Olvera, penalista y socio del despacho Basham, Ringe y Correa, expresa que en las regiones donde los niveles de violencia son altos es evidente que existen más armas y por lo tanto si las autoridades actúan diligentemente es probable que puedan asegurar mayor número de ellas, pero no es el único factor.

“Por ejemplo, si en un lugar hay muchas armas de fuego ilícitas, pero la autoridad lo deja pasar, no existen incautaciones.

“Sin embargo, si la estrategia de seguridad de una entidad federativa contempla acciones para detectar, asegurar estas armas, sin duda van a tener resultados y el número de carpetas va a aumentar”, argumenta el abogado.

Subraya que es probable que estos enfrentamientos entre los grupos delictivos influyan en el aumento de las carpetas de investigación, porque con frecuencia las armas son abandonadas.

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