Sheinbaum anuncia que Víctor Rodríguez deja la dirección de Pemex; lo reemplaza Juan Carlos Carpio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Víctor Rodríguez Padilla deja la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex) y lo reemplaza Juan Carlos Carpio Fragoso, actual director de Finanzas.

Durante un mensaje en redes sociales, desde Palacio Nacional, acompañada por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, la mandataria explicó que la salida de Rodríguez Padilla responde a un acuerdo previo que ambos habían establecido desde el inicio de su administración.

“Cuando gané la Presidencia, le dije a Víctor: ‘Quiero pedirte un favor, ven, ayúdame en Pemex’. Y me dijo: ‘Sí, sí te ayudo en Pemex, pero con una condición: solamente un año y medio, porque quiero regresar a la academia’”, relató Sheinbaum.

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La Presidenta recordó que conoce a Rodríguez Padilla desde sus años como estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ambos cursaron Física y posteriormente estudios en ingeniería energética. Destacó su trayectoria académica y aseguró que durante su gestión realizó “un trabajo sobresaliente” al frente de la petrolera.

“Hoy les quiero anunciar que Víctor deja la dirección de Pemex, porque fue el compromiso que yo hice con él”, señaló.

¿A dónde se va el exdirector de Pemex?

Sheinbaum informó que Rodríguez Padilla continuará colaborando en el sector energético como director del Instituto de Electricidad y Energías Limpias, desde donde contribuirá al fortalecimiento de la política nacional en la materia.

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¿Quién es el nuevo director de Pemex?

En su lugar, la mandataria decidió nombrar a Juan Carlos Carpio Fragoso, funcionario de su confianza que ha trabajado con ella desde su paso por el Gobierno de la Ciudad de México y que, durante el último año y medio, se desempeñó como responsable de las finanzas de Pemex.

“Es un hombre honesto, y lleva ya un año y medio trabajando en Pemex; conoce todos los proyectos. Decidí nombrarlo director de Petróleos Mexicanos”, afirmó.

La Presidenta adelantó que el nombramiento deberá ser ratificado por el Consejo de Administración de la empresa y aseguró que se mantendrá el actual equipo directivo, al considerar que ha dado buenos resultados.

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“Pemex es una empresa del pueblo de México. Ahí hay que servir con honradez, honestidad, con mucho amor al pueblo y con mucho profesionalismo”, subrayó.

Al despedirse, Rodríguez Padilla destacó que durante su gestión se redujo la deuda financiera de Pemex en alrededor de 23 mil millones de dólares, hasta ubicarse en cerca de 75 mil millones, además de que se regularizó el pago a proveedores y mejoraron las perspectivas crediticias de la empresa por primera vez en más de una década.

Por su parte, Carpio Fragoso agradeció la confianza de la Presidenta y aseguró que enfocará su gestión en fortalecer a Pemex y consolidar la soberanía energética del país. “Le reitero mi compromiso con usted, con el proyecto de transformación que encabeza y con el pueblo de México”, expresó.

🔴 Esta tarde, Víctor Rodríguez Padilla llegó en motocicleta a Palacio Nacional para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Horas más tarde, se anunció su salida de la dirección de PEMEX.



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bmc