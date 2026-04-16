El análisis interno de Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre el derrame en el complejo Abkatún-Pol-Chuc no solo identificó el origen de la fuga, sino una serie de irregularidades operativas que, de acuerdo con su director general, Víctor Rodríguez Padilla, nunca fueron informadas a los altos mandos de la empresa.

A partir de la revisión de bitácoras de ocho embarcaciones y el cruce con información técnica y satelital, el funcionario reportó hallazgos directamente a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de la unidad de responsabilidades de la petrolera.

La primera irregularidad identificada fue la pérdida de integridad mecánica de un oleoducto, así como trabajos de reparación no reportados ni a la dirección general ni a los niveles superiores de la empresa.

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En segundo lugar, se confirmó la existencia de una fuga de hidrocarburos en instalaciones de Pemex, la cual fue negada de manera "sistemática" por áreas operativas, incluso en marzo, cuando comenzaron a registrarse arribazones de petróleo en costas del Golfo de México.

Otra de las inconsistencias detectadas fue la coincidencia entre el punto de daño del ducto y el origen de la mancha identificado por análisis científicos, lo que refuerza la trazabilidad del incidente frente a versiones iniciales que apuntaban a otras causas.

Asimismo, se documentó el ocultamiento de al menos 350 m³ de agua oleosa recuperada mediante barreras de contención, información que no fue reportada oportunamente.

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También se evidenció una contradicción entre reportes que calificaban el incidente como un “simple lagrimeo” y el despliegue de once embarcaciones utilizadas para contener, recuperar y dispersar hidrocarburos.

Finalmente, el análisis señala como irregularidad la decisión de no detener completamente el flujo del ducto, lo que contribuyó a prolongar la duración y magnitud del derrame. El cierre de la válvula principal se realizó hasta el 14 de febrero, ocho días después de detectada la fuga.

Las bitácoras revisadas documentan que desde el 6 de febrero un sobrevuelo detectó presencia de aceite cerca de la plataforma Pol Alfa, lo que derivó en la instalación inmediata de barreras y trabajos de contención. Sin embargo, el origen exacto de la fuga fue localizado hasta el 8 de febrero por buzos especializados, tras 48 horas de búsqueda en condiciones adversas.

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La fuga se ubicó en un oleoducto de 36 pulgadas en el lecho marino, dentro del activo Abkatún-Pol-Chuc, donde convergen varios yacimientos. La reparación concluyó el 18 de febrero.

“Hay que revisar día por día, hora por hora lo que sucedió. Vienen los reportes. Eso fue lo que analizamos y esas fueron las seis conclusiones”, afirmó Rodríguez Padilla.

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