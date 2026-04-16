Las minusvalías históricas registradas en marzo por el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que ascendieron a 417 mil 321 millones de pesos, no comprometen la solidez del ahorro pensionario en México, aseguró la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

El organismo recalcó que estos episodios responden a la volatilidad de corto plazo en los mercados financieros.

El organismo explicó que el entorno global, marcado por la incertidumbre derivada del conflicto en Medio Oriente y datos económicos adversos, provocó ajustes en los mercados accionarios y en las tasas de interés de largo plazo, impactando temporalmente las valuaciones de los portafolios. No obstante, subrayó que estos movimientos son parte natural del comportamiento financiero y han sido históricamente compensados en el tiempo.

Amafore destacó que, pese al resultado mensual negativo, el desempeño del SAR en los últimos 12 meses se mantiene sólido, con una plusvalía acumulada de 723 mil millones de pesos y un rendimiento promedio de 11.5%.

Además, recordó que más de la mitad de los recursos administrados, alrededor de 56% a 57%, proviene de los rendimientos generados a lo largo de casi tres décadas, lo que refleja la capacidad del sistema para crear valor en el largo plazo.

De acuerdo con el organismo, la evidencia histórica respalda esta visión, ya que en cuatro de cada cinco meses se registran rendimientos positivos; en horizontes anuales, 19 de cada 20 años son favorables; y en periodos de tres años, el sistema siempre ha generado ganancias. Incluso, señaló que tras episodios de minusvalías, como los observados desde 2008, los mercados han mostrado recuperaciones posteriores, patrón que ya comienza a observarse en abril.

Actualmente, los activos del SAR suman 8.3 billones de pesos, equivalentes a más del 24% del PIB. Bajo este contexto, Amafore insistió en que las fluctuaciones de corto plazo no deben interpretarse como un deterioro estructural, sino como parte del ciclo normal de inversión de un sistema diseñado, por definición, para el largo plazo.

Se disparan retiros de las Afore por desempleo

Al cierre del primer trimestre de 2026, los retiros por desempleo de las Afore volvieron a marcar un máximo histórico, al alcanzar los 10 mil 431 millones de pesos, un aumento de 21% en términos reales comparado con el mismo periodo previo, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Solamente en marzo, se dispusieron en retiros por ese motivo un total de 3 mil 989 millones de pesos, el segundo mes más alto desde que se tienen registros en el Sistema de Ahorro para el Retiro y un aumento de 31% respecto de marzo de 2025.

Los datos del regulador muestran que el primer trimestre de 2026 marcó un máximo histórico en el número de personas que retiraron recursos por desempleo de las Afore, con un total de 492 mil 170 registros, un alza de 14.8% respecto del mismo periodo del año previo.

Los retiros por desempleo son un derecho de los cuentahabientes de las Afore y el trámite se puede realizar de manera totalmente gratuita 45 días después de haber perdido el empleo.

En tanto, la autoridad ha reconocido que la práctica de falsos gestores, que tramitan el retiro del desempleo a nombre del trabajador a cambio de una comisión de hasta 30%, sigue afectando los recursos del cuentahabiente, ya que tiene que reponer dicho dinero para no ver afectadas sus semanas de cotización.

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