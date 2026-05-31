El pasado sábado 30 de mayo, se dio a conocer el fallecimiento de Paola Márquez, creadora de contenido de 30 años, originaria del municipio de Huehuetlán en San Luis Potosí, luego de ser localizada sin vida en su vivienda en la capital.

Según lo explicado en reportes, la creadora fue hallada por un familiar que acudió al departamento donde vivía y al no obtener respuesta dio aviso a los servicios de emergencia, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento la causa de su muerte se desconoce y las autoridades siguen contemplando las posibles hipótesis en las líneas de investigación, no descartando la viabilidad de que se tratase de un suicidio.

Lee también: Muere Paola Márquez; ¿quién era la influencer encontrada sin vida en San Luis Potosí?

Ella era Paola Márquez, influencer encontrada sin vida en su departamento en San Luis Potosí. Foto: Redes sociales

Maryfer Centeno analiza Instagram de Paola Márquez

Aunado a ello, la famosa especialista en lenguaje corporal María Fernanda Centeno, mejor conocida en plataformas digitales como Maryfer, indagó en las redes sociales de Paola Márquez, en busca de alguna pista o señal que lleve a encontrar el motivo de su deceso.

La creadora señala que algo que llama su atención de su cuenta de Instagram son sus videos y publicaciones compartidas, las cuales afirma "eran un grito de ayuda". De acuerdo con la también grafóloga, estos videos abordaban sentimientos de soledad, dolor, tristeza y sobre todo insatisfacción.

Maryfer explica que en muchas ocasiones las redes sociales fomentan un espejismo, donde "solamente vemos a gente que está subiendo contenido y no vemos a gente que la está pasando muy mal", haciendo un llamado urgente a la sociedad a prestar atención en estos "gritos de ayuda".

Lee también: Esta fue la última publicación de Paola Márquez en Instagram; hallan sin vida a la influencer potosina

Redes sociales: lo que se esconde tras el telón

Estas publicaciones compartidas en su cuenta de Instagram abordan mensajes dedicados a los padres, en su mayoría enfocados en disculpas y agradecimientos. "Mamá, siento mucho no haber sido nunca el hijo que tu deseabas", se lee un fragmento de la película española de 2019 "Dolor y gloria".

En otro de los videos compartidos se puede leer: "No pido ayuda a menudo, me encargo de mi propia sanación. Cuando necesito a alguien, ahí es cuando sabes que es malo... siempre llegó a la misma conclusión, que la única persona en la que puedo confiar soy yo misma".

"Las redes sociales parece ser que fomentan un espejismo de gente perfecta, con vidas perfectas, con cuerpos perfectos, donde la gente no tiene malos ratos, sino aprendizajes", menciona Centeno, reflexionando sobre la realidad que se oculta detrás de cada persona en internet.

*Con información de Jazmin Ramírez

También te interesará:

Yeri Mua rompe en llanto en el AICM tras señalamientos; Naim Darrechi pide detener el hate en redes

Luna Azul: ¿a qué hora ver el espectáculo astronómico HOY, 30 de mayo?; conoce dónde se apreciará en México

Chumel Torres genera controversia en redes sociales por una polémica imagen; “Ahora sí la súper regué”

Descubre las mejores ofertas y productos del momento en Descubre y Compra. Si buscas tecnología, moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

mndsm