Las vacaciones de verano 2026 están cada vez más cerca y miles de familias ya comenzaron a revisar el calendario para conocer cuántos días de clases quedan por delante.

En medio de esa expectativa, una de las preguntas más frecuentes es si los estudiantes de educación básica tendrán algún puente escolar en junio antes de concluir el ciclo escolar; por lo que a continuación te lo decimos.

El cierre del ciclo escolar 2025-2026 se adelantará con motivo del calor extremo en el país y las celebraciones por la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: Imagen generada con IA

¿Habrá puente en junio de 2026 para alumnos de la SEP?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sí habrá una suspensión de actividades que permitirá a los alumnos disfrutar de un fin de semana largo, aunque será la última pausa antes del arranque del periodo vacacional.

Calendario Escolar 2025-2026 original. Foto: Secretaría de Educación Pública (SEP)

La suspensión de clases está programada para el viernes 26 de junio debido a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), una actividad académica en la que participan docentes y directivos para evaluar el avance del ciclo escolar y planificar acciones educativas.

Gracias a esta suspensión, los alumnos podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso, ya que al viernes se suman el sábado 27 y el domingo 28 de junio.

Aunque los estudiantes no acudirán a las aulas, los maestros sí deberán presentarse para participar en las actividades correspondientes al Consejo Técnico Escolar, por lo que el descanso aplica únicamente para el alumnado.

Este será además el último puente escolar del ciclo escolar 2025-2026, lo que marca la recta final antes de las vacaciones de verano.

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¿Cuándo comienzan las vacaciones de verano 2026?

La fecha oficial para el inicio de las vacaciones de verano 2026 será el próximo 15 de julio, una vez que concluyan las actividades académicas del ciclo escolar.

Durante los últimos meses surgieron versiones sobre una posible modificación al calendario debido a la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que tendrá como una de sus sedes a México. Incluso se planteó la posibilidad de adelantar el fin de cursos.

Sin embargo, la propuesta generó varias reacciones entre madres, padres de familia y miembros de la comunidad educativa, por lo que finalmente no fue aplicada y el calendario escolar se mantuvo sin cambios en ese aspecto.

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