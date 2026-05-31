La Asociación Sindical de sobrecargos de Aviación de México (ASSA) publicó un comunicado a través de redes sociales, en el cual informan la omisión de la huelga prevista para este primero de junio.

Esto ocurrió luego de que la Asamblea General del sindicato aprobara, por mayoría, una propuesta de revisión contractual y salarial alcanzada tras semanas de negociaciones.

De acuerdo con el comunicado, el acuerdo fue resultado de las mesas de trabajo sostenidas entre la representación de los sobrecargos, la aerolínea y la autoridad laboral, lo que permitió evitar la suspensión de actividades y avanzar en una nueva etapa de negociación para las condiciones laborales del sector.

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¿Cuáles fueron las peticiones de la Asamblea General?

Entre los principales puntos aprobados destaca:

Incremento salarial general de 4.16%

Ajustes de 4% en viáticos para determinados destinos

Se acordó extender por dos años la cláusula de retiro y jubilación correspondiente al Contrato A y crear un nuevo quinquenio para los sobrecargos adscritos al Contrato B

La propuesta también contempla mejoras en diversos conceptos contractuales con el objetivo de reducir de manera gradual la brecha existente entre ambos esquemas de contratación.

Se conjura emplazamiento de huelga en Aeroméxico. pic.twitter.com/GF8egKJ56S — ASSA (@ASSA_MX) May 31, 2026

Por otro lado, el proyecto establece una revisión bianual que garantiza para 2027 un incremento salarial equivalente a la inflación más 0.5%. En caso de que la inflación alcance o supere el 6%, las partes deberán renegociar dicho porcentaje.

La ASSA señaló que el resultado es producto del trabajo realizado por su dirigencia sindical, encabezada por el secretario general Rafael Munguía Almeida, junto con el Comité Ejecutivo y la participación de los sobrecargos durante las asambleas celebradas a lo largo del proceso.

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Pese a que el emplazamiento a huelga fue conjurado, la Asamblea General permanecerá en sesión permanente para dar continuidad al procedimiento establecido por la legislación laboral.

Una vez definidas las fechas correspondientes y socializado el proyecto de revisión, la propuesta será sometida a consulta mediante voto personal, libre, directo y secreto de la totalidad de las y los trabajadores.

El pacto contempla aumentos salariales, ajustes en prestaciones y compromisos para futuras revisiones. (31/05/26) Foto: Cortesía

La decisión fue anunciada en el marco del Día Internacional del Sobrecargo, fecha en la que ASSA reconoció la unidad, compromiso y participación de su planta laboral.

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