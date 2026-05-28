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La Subsecretaría de Turismo del Gobierno de Colima informó que, a partir del próximo 25 de junio, el vuelo que conecta a Colima con la Ciudad de México, operado por Aeroméxico, trasladará su operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM)
La ruta Colima -AICM contará con frecuencia diaria, con lo que se fortalece la conectividad aérea de Colima con el principal aeropuerto del país.
La dependencia estatal destacó que esta modificación permitirá mejorar las opciones de conexión nacional e internacional para turistas, visitantes y viajeros de negocios, al operar desde el AICM, facilitando un acceso más eficiente y competitivo hacia el estado de Colima.
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Asimismo, se resaltó que este avance se suma a las acciones de fortalecimiento de la conectividad impulsadas para continuar posicionando al estado como un destino estratégico del Pacífico mexicano.
En un comunicado, el subsecretario de Turismo, Jorge Padilla, celebró también el próximo inicio de operaciones de la nueva ruta aérea AIFA-Manzanillo, operada por Viva Aerobús, la cual comenzará vuelos el 2 de julio.
Esto ampliará las alternativas de traslado hacia el principal destino turístico y portuario de Colima: Manzanillo.
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El Gobierno del Estado de Colima y la Subsecretaría de Turismo, refrendan su compromiso de seguir impulsando acciones y alianzas estratégicas que fortalezcan la conectividad, promuevan el turismo y contribuyan al desarrollo económico.
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