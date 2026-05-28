La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) no tiene registro de denuncias o de investigaciones de manera sistemática por las 21 cámaras parásitas que han sido desmanteladas en lo que va de la presente administración capitalina, informó la fiscal, Bertha Alcalde Luján.

"Conocemos este reportaje del Universal sobre este tema, decir que no tenemos denuncias en concreto sobre cámaras parásitas, pero ahora que tengamos sistematizado, con mucho gusto vamos a hacer una revisión puntual sobre casos de posibles denuncias en concreto en donde tengamos estás cámaras identificadas", dijo Alcalde Luján.

La fiscal indicó que se analizará con autoridades federales la información sobre las cámaras usadas por criminales en la Ciudad de México para ver los casos reportados.

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La fiscal, Bertha Alcalde, detalló que no cuentan con alguna investigación abierta sobre el tema. Foto: Diego Simón Sánchez / El Universal

“Vamos a poder recabar información y poder ver con ellos específicamente estos 25 casos (sic) que sé que se reportaron, de qué se trata, si cuentan con una investigación en curso, pero hasta ahora no lo tenemos identificado como un tema que se halla denunciado o que tengamos investigaciones abiertas de manera sistemática en la ciudad”.

EL UNIVERSAL publicó este jueves sobre el desmantelamiento de un total de 21 cámaras parásitas, en el periodo comprendido entre el primero de octubre de 2024 al 9 de abril de 2026.

El desmantelamiento de los 21 lentes fue realizado por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, se informó.

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