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A través de una publicación en la Gaceta Oficial, el Gobierno capitalino declaró a los árboles conocidos como “Jardín de San Fernando” y “Glorieta de Ahuehuetes” como Patrimonio Natural de la Ciudad de México.
El árbol “Jardín de San Fernando”, de la especie Taxodium mucronatum Ten., está ubicado en Eje 1 Poniente Guerrero S/N, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, entre la avenida Hidalgo y la calle San Fernando.
En tanto, el árbol “Glorieta de Ahuehuetes”, de la especie Taxodium mucronatum Ten., se localiza en la calle Glorieta de los Ahuehuetes S/N, Colonia San Juan Tlihuaca, en la alcaldía Azcapotzalco, entre las calles Cuichapa y Miguel Lerdo de Tejada.
¿En que consiste la declaratoria de Patrimonio Natural de la CDMX?
De acuerdo con la publicación oficial, con esta declaración se tendrá que apegar a lo establecido en el Plan de Manejo, el cual estará a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Además, habrá un régimen especial de protección a estos árboles que implica lo siguiente:
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- La prohibición de cualquier tipo de manejo, incluyendo derribo, poda o trasplante que contravenga al presente.
- La prohibición de realizar obras, excavaciones o instalaciones que afecten su tronco, raíces, copa o ramas.
- Respetar el radio mínimo de protección del área de influencia en donde se encuentra el ejemplar conforme a lo dispuesto en el Plan de Manejo y demás disposiciones legales y normativas aplicables.
Además, cualquier obra o actividad, pública o privada, que se pretenda realizar en el entorno de estos árboles se deberá ajustar a lo establecido en el decreto, el Plan de Manejo y demás disposiciones legales y normativas aplicables.
Sin embargo, estas no son las primeras acciones al respecto, el cuatro de agosto del 2025 el gobierno de la capital también decretó a los árboles “Laureano” y “Viejo del agua” como Patrimonio Natural de la CDMX; los cuales se encuentran en las colonias Tlacoquemécatl del valle y Santa Catarina, respectivamente.
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jecg/cr
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