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El pleno del Senado de la República inició el periodo extraordinario de sesiones, donde se prevé aprobar la reforma judicial, la cual contempla que los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se puedan reelegir, cambiar la fecha de la elección judicial a junio del 2028, así como la reforma constitucional con el objetivo de establecer como causal de nulidad de elecciones en caso de injerencia extranjera.
La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, empezó la sesión del periodo extraordinario, donde se busca, con el voto de Morena y sus aliados, aprobar este paquete de reformas.
De inmediato, el pleno legislativo, con la ausencia del senador morenista Enrique Inzunza, quien es acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, comenzó la sesión donde tomará protesta como suplente del oriundo de Badiraguato, Omar Alejandro López Campos.
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