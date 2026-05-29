A través de redes sociales se ha hecho viral un video de un turista estadounidense despidiéndose de una perrita callejera llamada "La Gorda", en Puerto Natales, La Patagonia, en Chile, ya que su viaje ha terminado y regresará a Nueva York.

El video causó revuelo entre usuarios, pues el estadounidense, llamado Matt, le dice a la perrita "Lo siento La Gorda, no puedes venir conmigo, ya sé, yo también te extrañaré...", mientras la mascota luce notablemente triste y estira sus patas al pecho del joven.

La publicación en la que el joven preguntó si debería regresar por la perrita al país sudamericano conmovió a miles de personas, acumulando cientos de comentarios que incitan a Matt a adoptarla y pidiendo actualizaciones del caso y el estado de La Gorda.

Lee también Meta One: ¿cómo funcionan las nuevas suscripciones de Instagram, Facebook y WhatsApp?; estos son los beneficios

De perrita "callejera" a fenómeno global

Luego de que el video se hiciera viral en diversas plataformas digitales, Matt publicó una actualización sobre La Gorda. En otro post de TikTok el estadounidense comentó que investigó más sobre la perrita, a quien creía callejera, solo para enterarse de que en realidad tiene dueños.

Matt contó que tras recibir decenas de mensajes de habitantes de Puerto Natales, logró comunicarse con una asociación que ayuda a perritos callejeros en la ciudad y ellos le brindaron más información sobre La Gorda.

El joven relató que la mascota fue encontrada por la asociación Amigos Fieles con un chip de identidad el año pasado, sin embargo, nunca se pudieron comunicar con su dueño anterior, por lo que fue adoptada por otra persona. Los nuevos dueños contaron que la perrita disfruta de salir a la calle a pasear y regresa sola a su casa, es conocida por los habitantes de la localidad, quienes también la procuran y la atienden.

Lee también Así es Em y Club San Luis, los lugares favoritos de Dua Lipa en CDMX; Google Maps comparte lista de viaje

Tras la demanda de peticiones para adoptar a La Gorda, el joven estadounidense abrió un GoFundMe, con el objetivo de juntar dinero para regresar a La Patagonia por la perrita. No obstante, en su video explicó que luego de enterarse de que este lomito no es callejero, donará el dinero recaudado (poco más de 2 mil dólares) a la asociación mencionada, con el objetivo de que sea usado para ayudar a más perritos en situación de calle en Puerto Natales.

También te interesará:

Sin químicos ni trampas; 5 remedios caseros para librar tu hogar de roedores

Chumel Torres genera controversia en redes sociales por una polémica imagen; “ahora sí la súper regué”

Luna Azul: ¿cuándo ver la segunda Luna llena de mayo?; esta es la hora exacta

Descubre las mejores ofertas y productos del momento en Descubre y Compra. Si buscas tecnología, moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

ngmu