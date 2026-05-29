Con más dudas que certezas, Sudáfrica disputó su último partido como local antes de emprender su travesía rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Los Bafana Bafana, quienes serán los primeros rivales de México en el verano, empataron (0-0) con Nicaragua sobre la cancha de Orlando Amstel Arena y, de inmediato, centraron su atención en el duelo inaugural de la justa mundialista.

A pesar de que los dirigidos por Hugo Broos fueron ampliamente superiores a los nicaragüenses, no pudieron capitalizar su dominio y se tuvieron que conformar con una triste marcador.

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Triste porque los aficionados presentes en Johannesburgo deseaban que sus héroes se despidieran de su país con una victoria, pero no pudo ser.

Los sudafricanos realizaron 22 disparos, pero sólo seis fueron dirección a la portería de la selección centroamericana.

Para dimensionar el amplio dominio que ejercieron, basta con establecer que se adueñaron, por completo, del balón y terminaron el juego amistoso con una posesión del 85%.

Ni siquiera permitieron que Nicaragua hiciera un solo tiro a la cabaña de Ricardo Goss, quien tuvo un encuentro sumamente tranquilo.

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Para Hugo Broos, las dudas surgen en el último tercio del terreno de juego, donde sus pupilos se quedaron sin ideas.

Aunque, el director técnico belga podría tener la tranquilidad de que no dispuso de sus mejores futbolistas.

Para Sudáfrica, la preparación con rivales se terminó, ahora tendrá que enfocarse en su siguiente partido. México ya la espera en el estadio Banorte para comenzar la fiesta del futbol mundial.