Jugar, divertirse y disfrutar del futbol también forma parte de las historias de las mujeres. Esa es la idea que Julieta Venegas transmite en "La Niña Futbolista", canción presentada rumbo al Mundial de 2026 por el Gobierno de la Ciudad de México.

Se trata de una reinterpretación del tema de la banda de rock infantil Patita de Perro. El videoclip, en el que participa el Coro del Conservatorio Nacional de Música de México, fue lanzado este viernes 29 de mayo con un mensaje que busca visibilizar la participación femenina dentro del deporte.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó que la idea de que Venegas interpretara la canción surgió hace varios meses, luego de una propuesta realizada por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández.

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La letra incluye versos como: "Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol es muy normal" y "Tienen miedo a jugar con una mujer", frases que hacen referencia a los prejuicios que enfrentan niñas y mujeres interesadas en el deporte.

De acuerdo con Billboard, la grabación se realizó en los Estudios Churubusco y el videoclip fue producido por Canal 22.

La interpretación de Venegas se suma a las iniciativas culturales que acompañarán la Copa Mundial de 2026, torneo que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

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Como parte de las celebraciones, el Estadio Banorte tendrá su ceremonia inaugural el próximo 11 de junio, en la que se prevé la participación de artistas como Belinda, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández, Tyla, Lila Downs, J Balvin y Maná.

La canción de Julieta Venegas divide opiniones

La presentación de la canción generó reacciones encontradas en redes sociales. Algunos usuarios consideraron que la propuesta musical no encajaba con el contexto del Mundial, mientras que otros cuestionaron que el mensaje se enfocara en la experiencia femenina dentro del futbol.

También aparecieron críticas dirigidas a la propia cantante. Frases como "Creo que has hecho cosas mejores que esto", "¿Julieta, fuiste obligada a cantarla?", fueron algunos de los comentarios.

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