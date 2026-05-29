Ed Maverick abrió una exposición en Foro Reforma para mostrar la intimidad detrás de su más reciente gira, “La Nube en el Jardín”, con la que recorrió gran parte de la República mexicana, incluido el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

A través de 86 fotografías tomadas por Daniel Patlán, los visitantes pueden apreciar algunos de los momentos más representativos de los conciertos, así como escenas detrás de cada viaje, reuniones en cafeterías, sesiones de escucha de discos y momentos de convivencia entre el equipo.

La muestra también incluye una recreación exacta del equipo que el cantante utiliza sobre el escenario. El montaje está conformado por mesas, amplificadores, guitarras y la libreta en la que anota a mano las peticiones que recibe de sus seguidores durante las presentaciones en vivo.

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Las imágenes forman parte de un archivo de más de 5 mil fotografías capturadas y editadas por Patlán. Además, 300 de ellas fueron reunidas en un fotolibro para que los seguidores del intérprete puedan conservar un recuerdo de la gira.

Como parte de la experiencia, en Foro Reforma también se puede adquirir de manera anticipada el vinilo de “La Nube en el Jardín”, con un costo de 700 pesos. La entrada a la exposición es gratuita y únicamente requiere registro previo a través del sitio oficial de Universal Music.

Para comprar el disco o el fotolibro no es necesario ingresar a la muestra, ya que la tienda permanece abierta al público en general, sujeto a disponibilidad de los productos.

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¿Cómo llegar a la exposición de Ed Maverick en la CDMX?

Para llegar a la exposición basta con tomar la Línea 1 del Metro y descender en la estación Cuauhtémoc. Desde ahí, el recinto se encuentra a unas cuantas calles, en Lucerna 70-B, en la colonia Juárez.

La muestra estará abierta del 29 al 31 de mayo de 2026 y contará con cupo limitado por día, por lo que los seguidores de Ed Maverick deberán registrarse con anticipación para conocer de cerca los momentos que marcaron la gira de “La Nube en el Jardín”.