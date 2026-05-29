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Tres personas fueron encontradas sin vida al interior de un departamento ubicado sobre Eje 2 Oriente, Avenida Canal de Miramontes, en la colonia Los Girasoles, alcaldía Coyoacán, presuntamente por intoxicación con monóxido de carbono.
De acuerdo con los primeros reportes, vecinos observaron a las víctimas inconscientes a través de una de las ventanas del inmueble y solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.
Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, ERUM y Protección Civil de la alcaldía, quienes ingresaron al departamento para atender la emergencia.
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Paramédicos realizaron la valoración de dos mujeres, una de 69 años y otra de entre 45 y 50 años, además de un hombre de aproximadamente 77 años; sin embargo, los tres ya no contaban con signos vitales. De manera preliminar, las autoridades señalaron como posible causa una intoxicación por monóxido de carbono.
La zona fue acordonada por elementos de seguridad mientras peritos de la Fiscalía capitalina realizaron las diligencias correspondientes y el procesamiento del lugar.
Las investigaciones continúan para determinar con precisión las causas del fallecimiento de las tres personas.
vr/cr
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