Si los audífonos premium ya eran un terreno dominado por Sony, los nuevos Sony WF-1000XM6 llegan para dejar claro que la marca japonesa sigue refinando una fórmula que ya rozaba la excelencia.

Estos audífonos cuentan con varios apartados importantes que fuimos descubriendo después de probarlos durante dos semanas. En Tech Bit te contamos qué nos parecieron.

Sony WF-1000XM6: audio y cancelación de ruido premium para cualquier entorno. Imagen: Sony

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Sonido de calidad y diseño premium

Lo primero que destaca es su cancelación de ruido. Sony vuelve a subir el estándar gracias al nuevo procesador QN3e y a un sistema de micrófonos más preciso, logrando un aislamiento impresionante incluso en entornos complicados como el metro y cafeterías ruidosas.

En nuestro caso, estos audífonos fueron especialmente útiles para realizar entrevistas y entrar a juntas en entornos con mucho ruido. La cancelación de ruido ayuda bastante a mantener la concentración, pero lo más destacable es que del otro lado de la llamada también nos escuchaban con claridad, incluso hablando en espacios complicado pues los micrófonos hacen un muy buen trabajo filtrando voces externas, algo que, en particular marcó una diferencia importante a comparación con otros equipos.

En sonido, los WF-1000XM6 mantienen esa firma cálida y envolvente con bajos profundos y una escena sonora a detalle. Son especialmente disfrutables para diferentes géneros de música y puedes aprovechar la app de Sony Sound Connect que ofrece muy buenos ecualizadores.

Sony WF-1000XM6: audio y cancelación de ruido premium para cualquier entorno. Imagen: Sony

Otro punto fuerte está en el diseño. Sony refinó la ergonomía y los audífonos son más compactos y seguros al colocarlos, incluso pude utilizarlos en rutinas de baile y en ningún momento sentí esa sensación de que pudieran caerse en algún momento. Por otro lado, el estuche también se siente más premium y sólido.

Precio y disponibilidad

Los Sony WF-1000XM6 están disponibles en la tienda oficial de Sony, así como en tiendas participantes y en línea. Están disponibles en color negro y plata a un precio de 7 mil 732 pesos aunque en algunas tiendas pueden aparecer, al momento de la redacción de esta nota, con descuento.

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