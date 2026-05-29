Pachuca. - El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbun, dio a conocer que se investiga la actuación del director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), Manuel García Guzmán, quien presuntamente organizó una fiesta al interior de las instalaciones de esta dependencia.

El encargado del despacho señaló que tuvo conocimiento de esta situación y afirmó que los hechos ya fueron denunciados ante el Órgano Interno de Control, donde se inició un procedimiento en el que, aseguró, habrá consecuencias.

Indicó que, si bien hasta el momento el funcionario no ha sido separado de su cargo, la determinación dependerá del resultado de las investigaciones. Explicó que se debe esperar a que el Órgano Interno de Control determine lo que ocurrió.

A través de redes sociales y de manera anónima, se dio a conocer que en las instalaciones de la Unidad Antisecuestro se realizó un festejo con consumo de bebidas alcohólicas. | Foto: Especial.

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A través de redes sociales y de manera anónima, se dio a conocer que en las instalaciones de la Unidad Antisecuestro se realizó un festejo con consumo de bebidas alcohólicas, además de la contratación de entretenimiento privado y detonaciones de arma de fuego. Hasta el momento, dijo, estos hechos se mantienen bajo investigación.

Señaló que la próxima semana podría haber una resolución o avances sobre este caso y advirtió que no se tolerarán conductas que contravengan la normatividad institucional.

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