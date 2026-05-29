Mérida, Yucatán.- El presidente de Canaco Mérida, José Enrique Molina Casares, afirmó que el comercio informal en Yucatán supera la media nacional.

“El 58 por ciento de las empresas de Yucatán están en la informalidad en comparación con el 54 por ciento promedio en el resto de México”, indicó.

Subrayó que la economía informal vulnera el empleo de los yucatecos debido a que representan sueldos mal remunerados y falta de seguridad social.

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“Es urgente que las empresas de Yucatán logren concretar la formalidad para mejorar la empleabilidad de todo el Estado”, puntualizó.

Ante esta problemática, adelantó que la Canaco desarrolla una herramienta donde se implementará Inteligencia Artificial para monitorear la informalidad en Yucatán con mayor exactitud para poder detectar las zonas más afectadas.

“Los datos que se obtengan serán comparados con datos oficiales del INEGI; esta herramienta primero se implementará en Mérida para posteriormente lanzarlo al resto de Yucatán”, señaló.

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