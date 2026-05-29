Del 1 al 5 de junio se llevará a cabo el Congreso Nacional: 200 años de Caricatura en México, un espacio de reflexión dónde se abordará el tema de la caricatura política y humorística como uno de los diferentes ejercicios del periodismo en el país.

El congreso contará con la participación de algunos de los caricaturistas más reconocidos del país, como Arturo Kemchs, Gonzálo Rocha, Óscar Rodríguez “Luy”, y Julio López “Rictus”.

En entrevista, el caricaturista Luy da más detalles de este encuentro, el cual se llevará a cabo en el Club de Periodistas de México A.C, en Filomeno Mata 8.

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El encuentro es, sobre todo, una manera de festejar los 200 años de la caricatura en México, explica el caricaturista.

“Es un coloquio para reconocer el valor que los trazos enfocados en un tema o situación, con tintes humorísticos, llevan, en el contexto periodístico, información de relevancia, la caricatura ha formado parte de la conciencia y la cultura en nuestro país, es importante darle el espacio para reflexionar”, apunta.

Asimismo, señala, la caricatura y los caricaturistas deben imponerse a cualquier tipo de censura, “no podemos admitir ningún tipo de censura, la pluma estará gritando para hacer gritar las verdades, de hacer ver la verdad y crear consciencia, y por más que los diferentes gobiernos quieran acallar las voces de los caricaturistas, estos siempre estarán vinculados con el deseo de una sociedad creciente y empapada de la política”, señala.

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El congreso hará una revisión histórica del paso y evolución de la caricatura en México, explica Luy. “Se revisan todos los momentos y sectores se establecieron aquí, esa relación entre caricaturistas, sociedad y poder, y serán las organizaciones de caricaturistas quienes aborden este paso del tiempo”.

De acuerdo con Luy, en dos siglos la caricatura se ha fortalecido y ha habido grandes exponentes “del trazo con humor”. “La caricatura ha cambiado y fortalecido, ha habido enormes exponentes, que establecen juicios y opiniones, han cambiado y variado, pero han sido varios genios, desde las primeras etapas hasta nuestros días, pero la intención casi siempre es la misma”.

“Hoy, con las nuevas tecnologías, ha habido una profunda transformación, y va de acuerdo con lo que cada uno está trabajando, pero la caricatura, en el fondo, es esa que lleva a cabo una importante manera de entender las cosas, es el trasfondo de los trazos, las ideas”, explica.

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Aunque la caricatura humorística ya no es tan consumida en medios impresos, lo que observa Luy es que las nuevas generaciones están enfocadas en publicar caricaturas en medios y espacios digitales.

“Están ubicados en páginas y redes sociales, entonces pueden hacerse cosas importantes entendiendo el valor importante de la cultura de la información, por lo que creo que la caricatura saltará de forma importante en los próximos años en el espacio digital”, explica.