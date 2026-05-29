Pese al repentino anuncio de que por cuestiones logísticas no abriría ayer la exposición Un lugar de ambiente, legado y disidencia, que rendiría homenaje a Juan Gabriel, en el Museo Universitario del Chopo, sí se recibió al público como se había programado.

Sol Henaro, directora del museo, dijo a EL UNIVERSAL que el museo continuó con las gestiones para que la programación del recinto siguiera su curso como se había planeado.

“Nosotros estamos muy interesados siempre en sostener toda la programación y en seguir siendo la casa de las diversidades sexuales, como históricamente lo ha sido. Hoy se abre y vamos a atender todavía las cuestiones necesarias que tenemos por delante para poder en algún momento anunciar una inauguración oficial como tal”, declaró Henaro a este diario. Sobre cuál fue el motivo por el que momentáneamente el museo había decidido no abrir la muestra, la directora dijo que no puede entrar en detalles.

“Lamentablemente hay una serie de situaciones que alcanzamos a ver y que teníamos que atender en términos de gestiones y procedimientos administrativos que nos hicieron plantearnos esta necesidad. Desde luego que a nosotros nos apena comunicarlo con tan poco tiempo, pero creíamos que era lo pertinente”, dijo la directora del recinto.

El nombre del “Divo de Juárez” no está presente en el comunicado de prensa y sólo se refieren a él como “uno de los cantantes más influyentes de la música mexicana”. Esto causó que circularan versiones sobre que el problema logístico que enfrenta el museo se trataba de una cuestión de derechos de autor. Henaro dijo que no es esa la cuestión exactamente, pero que el museo ya está en “conversaciones con los representantes” del artista para concluir los “trámites administrativos” pendientes.

“Al final estamos contentos porque se logró, se abrió”, opinó Salvador Irys, director del Festival Internacional por la Diversidad Sexual que organiza la muestra.

Irys explicó que de momento habrá restricciones para hacer fotografías en la exposición, mientras continúan las gestiones del museo.

Y es que la noche del miércoles el recinto avisó que la apertura de la exposición “se postergaba hasta nuevo aviso”, lo que Irys cuestionó, pues indicó que la decisión de postergarla fue repentina y sin explicación sobre los motivos.

“Nos convocaron a una reunión para decirnos que se posponía por problemas logísticos”, contó Irys.

El director del festival, quien reconoció que durante 39 años el Chopo ha albergado al FIDS, explicó que la exposición en homenaje a Juan Gabriel empezó a organizarse desde noviembre y que todo el proceso corrió con normalidad, hasta un día antes de la inauguración.

En redes sociales también hubo comentarios que señalaban censura por parte del museo, al tratarse de una muestra realizada en el marco de un festival de diversidad sexual, sin embargo, Irys no compartió esa idea:

“Yo más que censura, creo que en este caso, especulando igual, yo diría que más bien fue una cuestión de irresponsabilidad, o sea, de no hacerse responsables desde el principio de las cosas que aceptan. Si esto iba a causar un problema, que no lo sé, digo, pero en todo caso jurídico, o eso iba a detener la exposición, creo que el museo debió desde el principio tenerlo en cuenta y comunicárnoslo”.

Un lugar de ambiente, legado y disidencia fue curada por Carlos Segoviano y tenía obras de artistas como Ana Segovia, Bárbara Sánchez-Kane, Fabián Chairez, Ángel Cammen, Terry Holiday, Roberto Montenegro, entre otros. También participaban los fotógrafos Pedro Valtierra, Juan Guzmán y Santiago Arau.

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